على طريقة فتيات طريق الواحات.. مطاردة بين سيارة ميكروباص ونقل لمعاكسة فتاة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمنت قيام قائدى سيارتين "ربع نقل وميكروباص" بمطاردة سيارة "ملاكى" قيادة آخر والاصطدام بها عمداً والتعدى عليه وأسرته بالشرقية.

بالفحص تبين أن مركز شرطة بلبيس بالشرقية تلقى بلاغا من إحدى السيدات ونجلها "قائد السيارة الملاكى، بها تلفيات"، بتضررهما من قائدى سيارتين (ربع نقل – ميكروباص) لقيامهما ومستقليها بمعاكستهما والتعدى عليهما بالسب والاصطدام بسيارتهما عمداً محدثين التلفيات المشار إليها، وذلك حال سيرهم بدائرة المركز.

أمكن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما (سائقان" برفقة أحدهما عاملان" – جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما ومستقليها.