مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في تصادم ميكروباص وملاكي بالشرقية

لقي شخص مصرعه واصيب اثنين أخرين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة في أنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخري ملاكي بالقرب من كوبري سامي سعد بطريق الصالحية محافظة الشرقية.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من المستشفى باستقبال جثة لشخص واثنين آخرين مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخري ملاكي بالقرب من كوبري سامي سعد بطريق الصالحية.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.