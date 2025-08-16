قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقلاب سيارة تريلا في ميدان عبد المنعم رياض بالتحرير.. صور
متهمة في 4 قضايا آداب.. اعترافات بوسي الأسد: الفيديوهات مصورة بغرفة نومي
حقيقة اعتقال قائد عسكري إسرائيلي في هولندا بسبب جرائم حرب غزة
تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025
زيلينسكي: سألتقي ترامب في واشنطن ومستعد لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
محمد صلاح يدخل سباق الكرة الذهبية ويطارد ثنائي باريس سان جيرمان.. هل يفعلها؟
موعد طرح أراضي مسكن 6 في 20 مدينة جديدة.. تفاصيل الحجز والشروط
مراسل القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية تمسح عائلات من سجلات غزة منذ فجر اليوم
مجاناً لطلاب المدارس.. التعليم تتيح كتب مطبوعة للتقييمات في جميع المواد
واضعا يده على رأسه.. حراسة أمنية مشددة للمتهم بإنهاء حياة الشاب مرجان بجنايات المحلة| صور
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 16 أغسطس 2025
الشيخ حلمي الجمل ينسحب من سباق نقيب القراء.. ويؤكد: النتيجة محسومة
حوادث

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في تصادم ميكروباص وملاكي بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

لقي شخص مصرعه واصيب اثنين أخرين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة في أنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخري ملاكي بالقرب من كوبري سامي سعد بطريق الصالحية محافظة الشرقية.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من المستشفى باستقبال جثة لشخص واثنين آخرين مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخري ملاكي بالقرب من كوبري سامي سعد بطريق الصالحية.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

