محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

قدم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية واجب العزاء والمواساة لأسرة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق وذلك بمدينة أبو كبير.

قدم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم والذي ترك بصمة واضحة في مجال العمل الحكومي، خصوصًا في تطوير منظومة التموين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان.

ومن جانبها أعربت أسرة الراحل الكريم عن تقديرها لمحافظ الشرقية لحرصه على تقديم واجب العزاء والمواساة لهم.

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية والسيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير وعدد من نواب البرلمان.