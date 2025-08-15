ديانج وبن شرقي أساسيين.. تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري

أعلن البرتغالي خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة اللاعبين المستدعاة لمواجهة فاركو، المقررة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسين مرعي، كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد شريف

المواجهة تعد التاسعة بين الفريقين منذ صعود فاركو إلى الدوري الممتاز موسم 2021-2022، أول لقاء جمعهما كان في 1 مارس 2022 وانتهى بفوز الأهلي 4-1، بينما كان آخر لقاء بينهما في 28 مايو الماضي، وانتهى بانتصار كبير للأهلي 6-0، سجل فيه وسام أبو علي أربعة أهداف، إلى جانب هدفي حسين الشحات وإمام عاشور.

الأرقام التاريخية تصب في مصلحة الأهلي، حيث حقق الفوز في 6 مباريات، مقابل تعادلين، وسجل لاعبوه 20 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف فقط.