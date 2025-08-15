أرتيتا: جيوكيريس جاهز لظهوره الأول أمام مانشستر يونايتد في البريميرليج

يستعد مهاجم أرسنال الجديد، السويدي “فيكتور جيوكيريس” لخوض مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد مانشستر يونايتد، إذ توقع المدرب “ميكيل أرتيتا”، اليوم الجمعة، أن يُحدث المهاجم "تأثيرًا هائلاً" هذا الموسم في ظل سعي النادي للفوز بالألقاب.

وأنفق أرسنال ما يقرب من 200 مليون جنيه إسترليني (271.12 مليون دولار) في موجة إنفاق صيفية لضم 6 لاعبين جدد، من بينهم جيوكيريس، الذي كان مطلوبًا بشدة في سوق الانتقالات بعد تسجيله 54 هدفًا في جميع المسابقات مع سبورتينج لشبونة الموسم الماضي.

وكان "بنيامين سيسكو" على رادار أرسنال قبل انتقاله إلى يونايتد، وفي تطور مفاجئ في سوق الانتقالات؛ من المقرر أن يواجه مهاجما الناديين الجديدان بعضهما البعض على ملعب أولد ترافورد عندما يلتقي الغريمين التقليديين في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة افتتاحية نادرة للموسم.

وقال أرتيتا للصحفيين: "لا يسعني إلا أن أتحدث عن فيكتور ومدى سعادتنا بوجوده. سيكون له تأثير هائل على الفريق، وقد كان تأقلمه ممتازًا للغاية، ونحن سعداء بوجوده".

وواصل: "لقد جاء العديد من المهاجمين من دوريات مختلفة وحققوا نجاحًا كبيرًا. تقع علينا مسؤولية تهيئة البيئة المناسبة لفيكتور ليُبدع في تسجيل الأهداف، إنه يتحسن يومًا بعد يوم، عادةً ما يكون لاعبًا يتمتع بلياقة بدنية عالية، وقد تألق في مباراتين (قبل انطلاق الموسم) معنا، لذا دعونا نرى ما سيقدمه يوم الأحد".

وأضاف أرتيتا أن لاعب خط الوسط الجديد مارتن زوبيمندي اندمج جيدًا مع الفريق وهو جاهز لمباراة الأحد.

وأنهى أرسنال المواسم الثلاثة الماضية وصيفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقع الضغط على أرتيتا للفوز بلقب الدوري بعد تعزيز صفوف الفريق في مراكز رئيسية.

واختتم: "إذا واصلتم العمل الدؤوب، فستجدون الكنز يومًا ما، هذا ما تعلمته طوال حياتي".