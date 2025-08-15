قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام موافي يحذر: لو بتفكر تسافر اسمع الكلام ده قبل فوات الأوان
لافروف يظهر في ألاسكا بقميص الاتحاد السوفيتي السابق
بعد تصديق الرئيس على قانون التعليم.. متى تُطبق البكالوريا؟
حسام موافي: كهرباء القلب مسؤولة عن نبضاتك منذ الولادة وحتى آخر يوم في عمرك
مستشار الرئيس الفلسطيني يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ حماس
أرتيتا: جيوكيريس جاهز لظهوره الأول أمام مانشستر يونايتد في البريميرليج
وزير الإسكان: الأحد المقبل بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن بمدينة العبور
ليبيا: ترحيل 274 مهاجرا مصريا عبر منفذ إمساعد البري
بتروجيت يتقدم على كهرباء الإسماعيلية بثنائية نظيفة في الشوط الأول
تعليق مثير من مدرب نيوكاسل بشأن رحيل إيزاك
موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم لناشئي اليد بعد اكتساح النرويج
رابط تقليل الاغتراب 2025.. خطوات وشروط وأسباب الرفض
رياضة

أرتيتا: جيوكيريس جاهز لظهوره الأول أمام مانشستر يونايتد في البريميرليج

أرتيتا
أرتيتا
القسم الرياضي

يستعد مهاجم أرسنال الجديد، السويدي “فيكتور جيوكيريس” لخوض مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد مانشستر يونايتد، إذ توقع المدرب “ميكيل أرتيتا”، اليوم الجمعة، أن يُحدث المهاجم "تأثيرًا هائلاً" هذا الموسم في ظل سعي النادي للفوز بالألقاب.

وأنفق أرسنال ما يقرب من 200 مليون جنيه إسترليني (271.12 مليون دولار) في موجة إنفاق صيفية لضم 6 لاعبين جدد، من بينهم جيوكيريس، الذي كان مطلوبًا بشدة في سوق الانتقالات بعد تسجيله 54 هدفًا في جميع المسابقات مع سبورتينج لشبونة الموسم الماضي.

وكان "بنيامين سيسكو" على رادار أرسنال قبل انتقاله إلى يونايتد، وفي تطور مفاجئ في سوق الانتقالات؛ من المقرر أن يواجه مهاجما الناديين الجديدان بعضهما البعض على ملعب أولد ترافورد عندما يلتقي الغريمين التقليديين في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة افتتاحية نادرة للموسم.

وقال أرتيتا للصحفيين: "لا يسعني إلا أن أتحدث عن فيكتور ومدى سعادتنا بوجوده. سيكون له تأثير هائل على الفريق، وقد كان تأقلمه ممتازًا للغاية، ونحن سعداء بوجوده".

وواصل: "لقد جاء العديد من المهاجمين من دوريات مختلفة وحققوا نجاحًا كبيرًا. تقع علينا مسؤولية تهيئة البيئة المناسبة لفيكتور ليُبدع في تسجيل الأهداف، إنه يتحسن يومًا بعد يوم، عادةً ما يكون لاعبًا يتمتع بلياقة بدنية عالية، وقد تألق في مباراتين (قبل انطلاق الموسم) معنا، لذا دعونا نرى ما سيقدمه يوم الأحد".

وأضاف أرتيتا أن لاعب خط الوسط الجديد مارتن زوبيمندي اندمج جيدًا مع الفريق وهو جاهز لمباراة الأحد.

وأنهى أرسنال المواسم الثلاثة الماضية وصيفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقع الضغط على أرتيتا للفوز بلقب الدوري بعد تعزيز صفوف الفريق في مراكز رئيسية.

واختتم: "إذا واصلتم العمل الدؤوب، فستجدون الكنز يومًا ما، هذا ما تعلمته طوال حياتي".

أرسنال جيوكيريس الدوري الإنجليزي

سليمان عيد

أمرض خلق الله .. نجل سليمان عيد يحسم جدل تورط وفاء عامر في وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

جيتور داشينج موديل 2025

سعر ومواصفات جيتور داشينج موديل 2025 في السوق السعودي

أسباب وراء تأخر تشغيل محرك سيارتك

5 أسباب وراء تأخر تشغيل محرك سيارتك

شيري تيجو 7 موديل 2025

شيري تيجو 7 هاي لاين 2025 بأرخص سعر .. سوق المستعمل

50 ألف دولار لإنجاب أطفال عباقرة.. سباق يثير الجدل في وادي السيليكون بالولايات المتحدة

أكثر 3 سيارات مبيعًا خلال عام 2025 .. تفوقت على منافسيها

رائحة الفم الكريهة ليست مجرد إحراج .. تنذر بأمراض خطيرة

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

