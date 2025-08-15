زلزال بقوة 6 درجات يضرب الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامشاتكا

أفادت وكالة رويترز، بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 6 درجات قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامشاتكا أقصى شرق روسيا.

وفي وقت سابق سجلت وزارة الطوارئ الروسية 120 هزة ارتدادية ، أعقبت زلزالاً قوياً ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي .

وقالت الوزارة في بيان لها : السكان شعروا ببعض هذه الهزات الأرضية بقوة تراوحت بين 2 و5 درجات على مقياس ريختر".

وأضافت أنه تم تسجيل 120 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3.5 و6.7 درجة، وفي المناطق السكنية، سُجلت بعضها بقوة تراوحت بين 2 و5 درجات.

كما دعت سكان كامتشاتكا وزوارها إلى تجنب الاقتراب من البراكين النشطة، وهي: بيزيمياني، وشيفيلوتش، وكليوتشيفسكوي، وكاريمسكي".

وتم تسجيل إحدى الهزات الارتدادية القوية، في كامتشاتكا، على بُعد 204 كيلومترات من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وبلغت قوتها 5.6 درجة.

ويشار الي ان كامتشاتكا شهدت زلزالاً هو الأقوى منذ عام 1952، حيث بلغت قوته 8.7 درجة، وفقاً لفرع كامتشاتكا في المركز الفيدرالي للأبحاث الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

