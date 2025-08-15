قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

روسيا .. مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار وحريق بورشة بارود

محمود نوفل

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار وحريق بورشة بارود تابع لمصنع إيلاستيك بمنطقة شيلوفسكي بمقاطعة ريازان.

وذكرت وزارة الطوارئ في بيان لها أن الإنفجار أدي إلى دمار مبنى ورشة البارود بالكامل إثر الانفجار بمصنع إيلاستيك بمقاطعة ريازان.

سجلت وزارة الطوارئ الروسية  120 هزة ارتدادية خلال الـ24 ساعة الماضية، أعقبت زلزالاً قوياً ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها : السكان شعروا ببعض هذه الهزات الأرضية بقوة تراوحت بين 2 و5 درجات على مقياس ريختر".

وأضافت أن "خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 120 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3.5 و6.7 درجة، وفي المناطق السكنية، سُجلت بعضها بقوة تراوحت بين 2 و5 درجات".

وأوصت الوزارة  في بيانها السائحين الذين يزورون المنطقة بالامتناع عن زيارة بركان أفاتشينسكي بسبب مخاطر الهزات الأرضية.

كما دعت سكان كامتشاتكا وزوارها إلى تجنب الاقتراب من البراكين النشطة، وهي: بيزيمياني، وشيفيلوتش، وكليوتشيفسكوي، وكاريمسكي".  

وتم تسجيل إحدى الهزات الارتدادية القوية، اليوم الجمعة، في كامتشاتكا، على بُعد 204 كيلومترات من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وبلغت قوتها 5.6 درجة.

ويشار الي ان  كامتشاتكا شهدت يوم الأربعاء زلزالاً هو الأقوى منذ عام 1952، حيث بلغت قوته 8.7 درجة، وفقاً لفرع كامتشاتكا في المركز الفيدرالي للأبحاث الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

روسيا وزارة الطوارئ الروسية انفجار ورشة بارود هزات ارتدادية كامتشاتكا

