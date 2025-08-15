قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصائح ذهبية لحماية المحاصيل الزراعية من موجات الحر.. فيديو
يضرب المناطق الجنوبية للوطن العربي.. مصر تحت تأثير الفاصل المداري
أبومازن يطالب الفصائل الفلسطينية بتسليم سلاحها للدولة
أنخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة
تصل لـ 49 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم
تشييع جثامين ضحايا حريق مصنع البلاستيك في القناطر الخيرية
70 % للنجاح في التربية الدينية.. تفاصيل المواد الأساسية بقانون التعليم الجديد
احذروا الخروج.. طقس اليوم ودرجات الحرارة في المحافظات
إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في أسيوط
الأوقاف تفتتح اليوم 21 مسجدا ضمن خطة إعمار بيوت الله
إعلام إسرائيلي: الجيش شكل وحدة خاصة مهمتها اغتيال الصحفيين في غزة
"القابضة للكهرباء" تعلن عن وظائف جديدة.. التقديم يبدأ اليوم
روسيا تعلن إسقاط 53 مسيرة أوكرانية خلال الليل

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت 53 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وبالأمس ؛ قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بعملية خاصة مشتركة مع وزارة الدفاع الروسية استهدفت منشآت صناعة الدفاع الأوكرانية التي تُنتج صواريخ “سابسان”.

وقال الجهاز في بيان له إن موسكو نجحت في تعطيل برنامج أوكرانيا لإنتاج صواريخ "سابسان" الباليستية القادرة على ضرب عمق الأراضي الروسية.

وذكر البيان أن أوكرانيا طورت سرًا برنامجها الصاروخي الخاص باستخدام التكنولوجيا والمخزونات المتبقية من الاتحاد السوفيتي.

وذكر الأمن الفيدرالي الروسي أن أوكرانيا خططت لاستخدام صواريخ "سابسان" في ضرب العمق الروسي بموافقة حلف الناتو.

وقال البيان أيضا: "تلقينا إحداثيات منشآت صناعة الدفاع الأوكرانية التي تُنتج صواريخ "سابسان" ليتمكن الجيش الروسي من ضربها".

كما تكبد قطاع صناعة الدفاع الأوكراني أضرارًا جسيمة جراء تعطيل إنتاج أنظمة الصواريخ الباليستية "سابسان"، بحسب البيان الروسي.

وأضاف الجهاز: "تقارير تفيد بأن زيلينسكي كان يحمل الوثائق التصميمية لمنظومة الصواريخ "سابسان" خلال لقائه بمستشار ألمانيا أولاف شولتس في مايو الماضي".

وتابع: "حصلنا على إحداثيات دقيقة لمنشآت الصناعة الحربية الأوكرانية التي كانت تنتج صواريخ "سابسان"، قبل استهدافها من قبل القوات الروسية".

واستطرد: “تم تدمير القاعدة التقنية لإنتاج الصواريخ الباليستية الأوكرانية بعيدة المدى بالكامل”.

وأوضح أن إنتاج صواريخ "سابسان" كان يجري في منشآت دفاعية بمقاطعتي دنيبروبتروفسك وسومي الأوكرانيتين.

وأكمل الأمن الروسي: "حصلنا على معلومات مؤكدة تثبت تورط ألمانيا في تمويل إنتاج أوكرانيا للصواريخ الباليستية بعيدة المدى . ومدينتي موسكو ومينسك كانتا ضمن النطاق النظري لضربات المنظومة الصاروخية الباليستية الأوكرانية من طراز سابسان”.

وأشار الأمن الروسي إلى أن مدينة ساروف، حيث يقع المركز النووي الروسي، كانت ستقع ضمن نطاق ضربات الصواريخ الباليستية الأوكرانية من طراز "سابسان".

وختم الأمن الروسي بيانه بالقول: "المجمع الصناعي العسكري الأوكراني تكبد خسائر جسيمة نتيجة العملية الروسية الناجحة لتعطيل إنتاج المنظومات الصاروخية الباليستية من طراز سابسان”.

روسيا وزارة الدفاع الروسية مسيرة أوكرانية المركز النووي الروسي الصواريخ الباليسيتة

