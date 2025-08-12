قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس عامل نظافة بتهمة التحرش بموظفة داخل أسانسير بالشيخ زايد
لزيادة نسب المشاهدة.. القبض على شخصين أساءا لفتاة ببني سويف
"الشباب والرياضة" تفتش على 9 مراكز شبابية بدمياط لضبط الأداء المالي والإداري
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الأوغندي بقصر الاتحادية
كانوا رايحين شغلهم.. محافظة أسوان تشهد حادثا مأساويا بعد انقلاب سيارة ربع نقل
صدمة للاعب | الزمالك يوجّه لـ زيزو طلبا غير متوقع
حريق في مسرح محمد صبحي بمدينة سمبل .. صور
ملك الاردن يستقبل رئيس الوزراء المصري بالديوان الملكي بالحسينية
البيئة : توسيع نطاق شبكات رصد جودة الهواء لمتابعة مصادر التلوث
الزراعة: خطة متكاملة لمواجهة السحابة السوداء ومنع حرق قش الأرز
وزيرة التضامن تنعى علي المصيلحي: رجل دولة بصمته باقية في منظومة الحماية الاجتماعية
محمد صلاح يتقاسم صدارة استطلاع TNT Sports لجائزة الكرة الذهبية مع ديمبلي
أخبار العالم

روسيا .. إسقاط 179 مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي نجحت في إسقاط 179 طائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 175 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

واضافت الوزارة  الروسية: وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت من مواقعها التكتيكية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تصل إلى 215 جنديا، ودبابة ومركبتين من طراز SNATCH بريطانيتين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" حسنت من مواقعها على الجبهة، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تصل إلى 365 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزادت الوزارة الروسية : وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت التقدم نحو دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تصل إلى أكثر من 270 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكملت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تصل إلى أكثر من 125 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

واشارت الدفاع الروسية إلي أن القوات المسلحة الروسية قصفت مجمعا صناعيا عسكريا أوكرانيا ومستودعات وورش إنتاج طائرات مسيرة بعيدة المدى ومركز تدريب للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأردفت : تتارستان تعرضت لهجوم طائرات مسيرة استهدفت مواقع صناعية ولم يسقط قتلى أو جرحى ولم تتعطل عمليات الإنتاج.

ونوهت الدفاع الروسية إلي أن قوات الدفاع الجوي العاملة 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي تتارستان ودمرتها في الفترة من الساعة 09:20-10:15 بتوقيت موسكو.

أوكرانيا روسيا وزارةالدفاع الروسية طائرة مسيرة القوات المسلحة الأوكرانية

