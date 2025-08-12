روسيا .. إسقاط 179 مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي نجحت في إسقاط 179 طائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 175 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

واضافت الوزارة الروسية: وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت من مواقعها التكتيكية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تصل إلى 215 جنديا، ودبابة ومركبتين من طراز SNATCH بريطانيتين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" حسنت من مواقعها على الجبهة، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تصل إلى 365 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزادت الوزارة الروسية : وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت التقدم نحو دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تصل إلى أكثر من 270 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكملت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تصل إلى أكثر من 125 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

واشارت الدفاع الروسية إلي أن القوات المسلحة الروسية قصفت مجمعا صناعيا عسكريا أوكرانيا ومستودعات وورش إنتاج طائرات مسيرة بعيدة المدى ومركز تدريب للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأردفت : تتارستان تعرضت لهجوم طائرات مسيرة استهدفت مواقع صناعية ولم يسقط قتلى أو جرحى ولم تتعطل عمليات الإنتاج.

ونوهت الدفاع الروسية إلي أن قوات الدفاع الجوي العاملة 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي تتارستان ودمرتها في الفترة من الساعة 09:20-10:15 بتوقيت موسكو.