روسيا .. حظر جميع الفعاليات في شوارع بيلجورود وإغلاق مراكز التسوق الكبرى

أعلن حاكم منطقة روستوف سليوسار الروسية تضرر عدة مباني سكنية نتيجة هجوم طائرة مسيرة أوكرانية في روستوف ومعلومات عن إصابة شخص.



كما أصدر حاكم منطقة بيلجورود جلادكوف قرارا بحظر جميع الفعاليات في شوارع بيلجورود حتى يوم الأحد وإغلاق مراكز التسوق الكبيرة حتى يوم السبت.



وأشار حاكم منطقة بيلجورود جلادكوف إلي أن القوات الأوكرانية قصفت مقر حكومة منطقة بيلجورود حيث وصلت المسيرات إلى الطوابق العليا من المبنى ما تسبب في أضرار جسيمة للغاية.

وكانت وسائل إعلام أفادت في وقت سابق بأن الجيش الروسي يخطط لقطع الانترنت والاتصالات في شبه جزيرة القرم لمدة تزيد على أسبوع.

وأعلنت السلطات الروسية في شبه جزيرة القرم هذا الإعلان وزعموا أن الخدمة ستتوقف لفترة طويلة - فقد توقفت بالفعل منذ عدة أيام، لذا نعتقد أنها ستستمر أسبوعًا أو أكثر، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضافت ان الروس أيضًا سيبطئون خدمة Wi-Fi مركزيًا، نظرًا لأن مقدمي الخدمة يقعون تحت سيطرتهم.

وبحسب موقع "أوكرينفورم"، فإن المحتلين يقومون بقطع الاتصالات عبر الهاتف المحمول والإنترنت بشكل كبير في شبه جزيرة القرم.