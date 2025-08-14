قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوجه برقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون وإنشاء موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم
مركز الأزهر يكشف عن 5 أمور أوصى بها النبي.. فاغتنمها تكن أسعد الناس
الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث في الموسم الجديد .. شاهد
بعت الفلوس على حساب زوجته.. صراف يستولى على أموال شركة أدوية
27 و28 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر
وظائف خالية للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية عبر هذا الرابط ..قدم الآن
يحمل سلاح ناري.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي رجل على سيدة بالإسكندرية
سموتريتش : قيام دولة فلسطينية يعرض وجود إسرائيل للخطر
قبل مباراة فاركو.. الخطيب يصدرا قرارا عاجلا في الأهلي| ماذا حدث؟
بدون ما تتعب نفسك.. الاستعلام عن مخالفات المرور من مكانك
وظائف المدارس المصرية اليابانية .. ننشر شروط وضوابط التقديم
25 و26 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر
أخبار العالم

روسيا .. حظر جميع الفعاليات في شوارع بيلجورود وإغلاق مراكز التسوق الكبرى

محمود نوفل

أعلن حاكم منطقة روستوف سليوسار الروسية  تضرر عدة مباني سكنية نتيجة هجوم طائرة مسيرة أوكرانية في روستوف ومعلومات عن إصابة شخص.

كما أصدر حاكم منطقة بيلجورود جلادكوف قرارا بحظر جميع الفعاليات في شوارع بيلجورود حتى يوم الأحد وإغلاق مراكز التسوق الكبيرة حتى يوم السبت.

وأشار حاكم منطقة بيلجورود جلادكوف إلي أن القوات الأوكرانية قصفت مقر حكومة منطقة بيلجورود حيث وصلت المسيرات إلى الطوابق العليا من المبنى ما تسبب في أضرار جسيمة للغاية.

وكانت وسائل إعلام أفادت في وقت سابق بأن الجيش الروسي يخطط لقطع الانترنت والاتصالات في شبه جزيرة القرم لمدة تزيد على أسبوع.

وأعلنت السلطات الروسية في شبه جزيرة القرم هذا الإعلان وزعموا أن الخدمة ستتوقف لفترة طويلة - فقد توقفت بالفعل منذ عدة أيام، لذا نعتقد أنها ستستمر أسبوعًا أو أكثر، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضافت ان الروس أيضًا سيبطئون خدمة Wi-Fi مركزيًا، نظرًا لأن مقدمي الخدمة يقعون تحت سيطرتهم.

وبحسب موقع "أوكرينفورم"، فإن المحتلين يقومون بقطع الاتصالات عبر الهاتف المحمول والإنترنت بشكل كبير في شبه جزيرة القرم.

