أسسها مهاجرون روس في ألمانيا .. روسيا تحظر أنشطة " ديمقراطي-جا "

اعتبرت النيابة العامة الروسية أنشطة المنظمة غير الحكومية "ديمقراطي-جا" التي أسسها مهاجرون روس يعيشون في ألمانيا، غير مرغوب فيها داخل البلاد.



وقالت النيابة العامة الروسية في بيان لها : منظمة "ديمقراطي-جا" غير مرغوب فيها في روسيا حيث تقوم بتقسيم الجالية الناطقة بالروسية في ألمانيا وتنظيم فعاليات مناهضة لروسيا.

وفي وقت سابق ، أعلنت النيابة العامة الروسية ان أنشطة "المجلس الثقافي البريطاني" غير مرغوب بها في البلاد.

وذكرت النيابة العامة الروسية في بيان لها : يعتبر المجلس كيانًا مستقلا، يُنشئ جميع أعماله وفقًا لأولويات حكومة المملكة المتحدة، وهو مسؤول أمام البرلمان، وتموله وزارة الخارجية في البلاد.

وأضافت : أعضاء المجلس، تحت ستار الأنشطة التعليمية والثقافية، وتنظيم فعاليات تعليمية متنوعة، بحجة تدريس اللغة الإنجليزية، يروجون في الواقع للمصالح والقيم البريطانية طويلة الأمد في مجالات التعليم والثقافة وسياسات الشباب.

وتابعت: يتم الترويج والدعم بنشاط لحركة المثليين، المحظورة في روسيا. وتُنفذ مشاريع مختلفة لتشويه سمعة السياسة الداخلية والخارجية الروسية بشكل منهجي.

وزادت : هدف المنظمة غير الحكومية هو أيضًا "تخليص سكان الجمهوريات السوفيتية السابقة من هويتهم الروسية".