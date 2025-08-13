ترامب: ستكون هناك عواقب وخيمة على روسيا حال رفض بوتين وقف إطلاق النار

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ستكون هناك عواقب وخيمة على روسيا إذا لم يقبل بوتين وقف إطلاق النار، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، حقق الجيش الروسي أكبر تقدم له خلال 24 ساعة في أوكرانيا منذ أكثر من عام، قبل أيام قليلة من القمة المقررة بين الرئيسين ترامب وبوتين، بحسب تحليل أجرته وكالة فرانس برس لبيانات من معهد دراسة الحرب في الولايات المتحدة.

وأظهر التحليل أن القوات الروسية سيطرت أو طالبت بـ 110 كيلومترات مربعة (42.5 ميلا مربعا) في 12 أغسطس مقارنة باليوم السابق، وهي المساحة الأكبر منذ أواخر مايو 2024.

وفي الأشهر الأخيرة، كان هذا التقدم يستغرق عادة خمسة أو ستة أيام، ولكن التقدم تسارع في الأسابيع الأخيرة.

