قمة بوتين ترامب في ألاسكا.. أبعاد تاريخية واستعدادات أمنية مكثفة

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في موسكو، إن الاستعدادات جارية على قدم وساق لعقد القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا، مؤكداً أن اختيار هذا الموقع ليس عشوائياً، بل يحمل دلالات تاريخية وجغرافية عميقة.

رمزية ألاسكا: من ممتلكات روسيا إلى ولاية أمريكية

وأوضح مشيك، خلال مداخلة مع الإعلامية شيرين غسان في برنامج "صباح جديد"، أن ألاسكا كانت سابقاً جزءاً من الإمبراطورية الروسية حتى تم بيعها للولايات المتحدة عام 1867 مقابل مبلغ مالي ضئيل، مقارنة بالثروات الطبيعية التي تحتويها، ما دفع كثيرين في روسيا لوصف الصفقة بـ"الخسارة الكبرى".

وأشار إلى أن الولاية تتمتع بموقع استراتيجي في القطب الشمالي، وهي منطقة تشهد حالياً سباقاً دولياً للسيطرة على مواردها، لافتاً إلى أن ألاسكا أقرب جغرافياً إلى روسيا منها إلى باقي الولايات الأمريكية.