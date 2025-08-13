قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر جرام الذهب الآن في مصر
هل يجوز الزواج من شاب لا يُصلي؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
إسرائيل تبحث تهجير الفلسطينيين إلى جنوب السودان | تفاصيل
ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية .. وفقاً للقانون
الأزمة مستمرة.. إعلامي: الزمالك يرد على شكوى «زيزو» ويُطالبه بـ20 مليون جنيه
وزير الخارجية الأمريكي: نحن بصدد تصنيف «الإخوان» كمنظمة إرهابية
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025
ماء الليمون .. مشروب صباحي مُذهل لفقدان الوزن والوقاية من الأمراض وتحسين الهضم
أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن
روسيا تخطط لإغلاق شبكة الإنترنت لأكثر من أسبوع في شبه جزيرة القرم
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 13 أغسطس بالقاهرة والمحافظات
بالصور

هذا ما تعنيه العلامات الملونة أسفل «كبوت» سيارتك الجديدة

عزة عاطف

قد يلفت انتباهك عند فتح غطاء سيارة جديدة (الكبوت) وجود خطوط ملونة بألوان زاهية مثل الأصفر أو الأزرق، وربما تظن في البداية أنها بقايا طلاء عشوائي من خط الإنتاج. 

لكن الحقيقة أن هذه العلامات ليست عبثية، بل هي جزء من نظام صارم لمراقبة الجودة في مصانع السيارات، يضمن سلامة كل برغي وكل قطعة.

أداة تحقق سريعة لعمال المصانع

تعمل هذه العلامات كقائمة فحص بصرية لفريق الإنتاج، حيث تشير إلى أن البرغي أو القطعة قد تم تثبيتها وفق المواصفات الصحيحة. 

بمجرد تمرير النظر على العلامة، يعرف المفتش أو العامل أن هذا الجزء تم فحصه واعتماده.

علامة الشاهد.. أبسط أشكال الرقابة

من أشهر هذه العلامات ما يعرف بـ "علامة الشاهد"، وهي خط صغير مرسوم على البرغي والسطح المحيط به. 

إذا انقطع هذا الخط، فهذا دليل على أن البرغي تحرك أو ارتخى. 

وتستخدم هذه الطريقة في مجالات متعددة، من السيارات إلى المعدات العسكرية وسباقات السيارات.

تذهب صناعة السيارات خطوة أبعد باستخدام مادة تُعرف باسم "تورك سيل"، وهي معجون هش يوضع على البراغي بعد شدها وفق المعايير المحددة. 

إذا تحرك البرغي، تتشقق المادة فورًا لتكشف الخلل. 

ويستخدم هذا الابتكار أيضًا لضمان نزاهة عمليات الصيانة، مثل منع الاحتيال في خدمات تغيير الزيت.

ماذا تعني الألوان؟

على الرغم من انتشار الألوان الزاهية مثل الأصفر والأزرق، فإنها لا تحمل معاني موحدة على مستوى الصناعة عالميًا. 

الهدف الرئيسي هو وضوح الرؤية، حيث يتم اختيار لون يبرز على خلفية القطعة. لكن داخل المصنع الواحد، قد تخضع الألوان لنظام داخلي خاص بفريق الإنتاج.

بالنسبة لمالك السيارة، هذه العلامات دليل على أن المركبة خضعت لفحص دقيق أثناء التصنيع. 

لكن بالنسبة للميكانيكي، فهي أيضًا تحذير: إذا فك برغي يحمل ختم "تورك سيل"، لا يكفي إعادة الشد وفق العلامة القديمة، بل يجب استخدام مفتاح عزم معاير واتباع مواصفات الشركة المصنعة.

إذا كنت من محبي الصيانة الذاتية، يمكنك الاستفادة من هذه الفكرة بوضع علامات واضحة بعد الانتهاء من أي إصلاح، باستخدام أقلام الطلاء أو معجون "تورك سيل" المتاح في الأسواق، لضمان أن كل شيء مشدود كما ينبغي في المرات القادمة.

كبوت السيارة علامات أسفل كبوت السيارة معاني رموز السيارة سيارات صيانة السيارة

سر بصل الكشري المقرمش مثل المطاعم .. اعرفي الطريقة بخطوات بسيطة

هذا ما تعنيه العلامات الملونة أسفل «كبوت» سيارتك الجديدة

لماذا تطاردك الكوابيس كل ليلة؟.. خبراء يُفسّرون الأسباب الخفية وراء الأحلام المُزعجة

ماء الليمون .. مشروب صباحي مُذهل لفقدان الوزن والوقاية من الأمراض وتحسين الهضم

نوال الزغبي

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حولوهم مدارس عربي .. قرار عاجل بشأن طلاب اللغات | ماذا حدث ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

