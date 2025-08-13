قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دار الإفتاء تحذّر: الذكاء الاصطناعي يُهدّد الفتوى بـ 3 أزمات خطيرة
بطول 21.7 كم.. مشاهد جوية تكشف تقدّم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية
هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
قبل موسمه .. مواعيد وأماكن زراعة الثوم | وتلك النصائح لزيادة إنتاجيته
استبعاده أمام فاركو.. «الأهلي» يُخطط لتعزيز وسط الملعب بعودة إمام عاشور تدريجيًا
معمل جنائي ومعاينة.. تفاصيل التحقيقات في حريق مسرح محمد صبحي بمدينة سمبل|صور
الأهلي يُخطط لطلب حكام أجانب أمام بيراميدز
النقل تدعو المواطنين للتوعية بمخاطر تهدّد الركاب وسائقي القطارات | صور
مصدر بالأهلي يكشف حقيقة طلب محمد الشناوي الرحيل عن الفريق
لماذا لا يستهدف الحوثيون السفن المحملة بالسيارات الصينية؟
حسام البدري: لم أطلب من إدارة «أهلي طرابلس» التعاقد مع أحمد عبد القادر
توك شو

عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: لقاء ترامب وبوتين محفوف بالمخاطر

هاني حسين

قالت جينجر تشابمان، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن اللقاء المباشر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يُعد حدثًا غير معتاد، إذ جرت العادة أن تسبق اجتماعات القمة بين الرؤساء لقاءات على مستويات أدنى، يعقبها احتفال رسمي وتوقيع الاتفاقيات، موضحة أن هذه المرة تحمل مخاطر كبيرة بالنسبة لترامب، الذي يبدو أنه أدرك مؤخرًا أن الجهود السابقة لم تحقق النجاح المرجو، وأن الولايات المتحدة وأوروبا تفتقران إلى النفوذ، بينما تفرض روسيا سيطرتها على أرض المعركة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب يحتاج الآن إلى تحقيق أي إنجاز أو تقدم يمكنه عرضه أمام الشعب الأمريكي والعالم، خاصة بعد تقليص مهلة الخمسين يومًا إلى ستة عشر يومًا، ثم زيارة مستشاره إلى موسكو، والذي يبدو أنه استوعب الواقع وأبلغ ترامب بضرورة التفاوض.

وأشارت إلى أن المواقف بين الأطراف ما زالت متباعدة للغاية، لافتة إلى وجود شائعات حول احتمال طرح ترامب لفكرة تبادل الأراضي، وهو ما رفضه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل قاطع، مؤكدًا عدم التنازل عن أي أراضٍ، في حين يتمسك الموقف الأوروبي برغبة استمرار الحرب.

وبيّنت تشابمان أن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمّل استمرار تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا إلى ما لا نهاية، حتى وإن كانت أوروبا تشتري السلاح من واشنطن، موضحة أن القدرات التصنيعية الأمريكية محدودة.

وعلّقت على ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن مخاوف مسؤولين أوروبيين من صفقة محتملة بين ترامب وبوتين قد تهدد أمن أوروبا، قائلة إن الأوروبيين يرغبون في استمرار الحرب، ويضخون استثمارات ضخمة في مجال التصنيع العسكري، ويحاولون بناء جيش أوروبي خاص بحلف الناتو، لكنهم لم ينجحوا حتى الآن.

وأكدت أن المخاطر أمام ترامب كبيرة، لأنه حتى إذا تمكن من التوصل إلى اتفاق مع بوتين، فمن المرجح أن يرفض الأوروبيون أو زيلينسكي هذا الاتفاق، مما قد يعرقل أي جهود سلام، ويجعله يبدو وكأنه فشل في جمع جميع الأطراف على طاولة المفاوضات.

ترامب بوتين امريكا روسيا

