زيلينسكي: ترامب وبوتين لن يتمكنا من اتخاذ قرارات بشأن أوكرانيا دون مشاركة كييف

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أي محادثات أو قرارات تتعلق بمستقبل أوكرانيا يجب أن تتم بمشاركة مباشرة من كييف، مشددًا على أن "لا ترامب ولا بوتين يمكنهما اتخاذ قرارات بشأن أوكرانيا من دوننا".

تصريحات زيلينسكي جاءت في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى إيجاد حل للحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، وسط ترقب دولي لاحتمال عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وما قد يحمله ذلك من تغييرات في السياسة الأميركية تجاه الصراع.

وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني زيلينسكي، أعرب خلاله عن استعداد تركيا لاستضافة قمة تجمع القادة المعنيين بالأزمة الأوكرانية.

وأضاف بيان الرئاسة أن أردوغان شدد على أهمية تشكيل مجموعات عمل في المجالات العسكرية والإنسانية والسياسية، تمهيدًا لعقد القمة وتهيئة الظروف الملائمة للحوار.