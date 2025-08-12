قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة
المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. القبض على البلوجر موري ست الكل
الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
الاحتلال يعطل دخول المساعدات إلى غزة رغم الكارثة الإنسانية
ابتزاز وسب وقذف وتشهير.. بدء التحقيق في بلاغ حسين الجسمي
أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
غزة من الفاتيكان إلى مصر.. كنائس العالم تدعم القضية الفلسطينية
وزير الإسكان يشدد على الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء أعمال حدائق تلال الفسطاط
الأهلي يرحب بانتقال أحمد عبد القادر للدوري الليبي
أخبار العالم

26 من قادة أوروبا لـ ترامب: أوكرانيا لن تتخلى عن أراضيها

محمد على

قال 26 رئيس دولة وحكومة أوروبية في بيان إن الأوكرانيين يجب أن يتمتعوا بحرية تقرير مستقبلهم وإن الحل الدبلوماسي يجب أن يحمي المصالح الأوكرانية والأوروبية.

يعد ذلك ردًا ضمنيًا غير مباشر لاقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برؤيته في ضرورة تنازل أوكرانيا عن بعض الأراضي الشاسعة لها حتى تنتهي حربها مع روسيا.

أوروبا ترفض مقترح ترامب

وقال القادة الأوروبيون : "لا يمكن إجراء مفاوضات هادفة إلا في سياق وقف إطلاق النار أو خفض الأعمال العدائية"، مضيفين "إننا نتشاطر الاعتقاد بأن الحل الدبلوماسي يجب أن يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا". 

وقد أيد البيان، الذي تم الاتفاق عليه في وقت متأخر من يوم الاثنين ونُشر يوم الثلاثاء، قادة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر.

وأعلن جيش كييف استعادة قريتين في منطقة سومي الشرقية، مُضيفًا بذلك مكاسب إقليمية صغيرة حققتها مؤخرًا على طول الحدود مع روسيا، وذلك قبل محادثات السلام في قمة الزعيمين الأمريكي والروسي المقررة يوم الجمعة.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بأنه سيتعين على كييف وموسكو التنازل عن أراضٍ لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وستُظهر محادثات هذا الأسبوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدى استعداد زعيم الكرملين للتوصل إلى اتفاق.

أعلنت هيئة الأركان العامة في تقريرها الصادر الثلاثاء أن القوات الأوكرانية حررت قريتي ستيبني ونوفوكوستيانتينيفكا على خط المواجهة في سومي.

وكتب القائد الأعلى للجيش الأوكراني، أوليكساندر سيرسكي، على فيسبوك، عقب اجتماع عُقد يوم الثلاثاء مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي وكبار القادة العسكريين: "الوضع صعب. لكننا نصد العدو".

 وأضاف: "ننفذ عمليات نشطة في منطقة سومي، ونحقق بعض النجاح في التقدم نحو تحرير الأراضي الأوكرانية".

وتأتي مكاسب يوم الاثنين عقب أنباء يوم الأحد عن استعادة جيش كييف قرية بيزساليفكا.

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

متى تقال أذكار الصباح وآخر وقت لها؟ اعرف الرأي الراجح للعلماء

بمشاركة أكثر من 70 دولة.. ننشر تفاصيل مؤتمر «صناعة المفتي الرشيد»

آخر موعد لتقديم الطعون على نتائج الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية

مخاطر غير متوقعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

رغم فوائدها الكثيرة.. احترس من الإفراط فى تناول المانجو

قبل طرحه في السينمات .. 5 معلومات عن فيلم" درويش"

نشرة المرأة والمنوعات: هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميا.. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر.. طلع راجل.. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

