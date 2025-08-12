26 من قادة أوروبا لـ ترامب: أوكرانيا لن تتخلى عن أراضيها

قال 26 رئيس دولة وحكومة أوروبية في بيان إن الأوكرانيين يجب أن يتمتعوا بحرية تقرير مستقبلهم وإن الحل الدبلوماسي يجب أن يحمي المصالح الأوكرانية والأوروبية.

يعد ذلك ردًا ضمنيًا غير مباشر لاقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برؤيته في ضرورة تنازل أوكرانيا عن بعض الأراضي الشاسعة لها حتى تنتهي حربها مع روسيا.

أوروبا ترفض مقترح ترامب

وقال القادة الأوروبيون : "لا يمكن إجراء مفاوضات هادفة إلا في سياق وقف إطلاق النار أو خفض الأعمال العدائية"، مضيفين "إننا نتشاطر الاعتقاد بأن الحل الدبلوماسي يجب أن يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا".

وقد أيد البيان، الذي تم الاتفاق عليه في وقت متأخر من يوم الاثنين ونُشر يوم الثلاثاء، قادة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر.

وأعلن جيش كييف استعادة قريتين في منطقة سومي الشرقية، مُضيفًا بذلك مكاسب إقليمية صغيرة حققتها مؤخرًا على طول الحدود مع روسيا، وذلك قبل محادثات السلام في قمة الزعيمين الأمريكي والروسي المقررة يوم الجمعة.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بأنه سيتعين على كييف وموسكو التنازل عن أراضٍ لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وستُظهر محادثات هذا الأسبوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدى استعداد زعيم الكرملين للتوصل إلى اتفاق.

أعلنت هيئة الأركان العامة في تقريرها الصادر الثلاثاء أن القوات الأوكرانية حررت قريتي ستيبني ونوفوكوستيانتينيفكا على خط المواجهة في سومي.

وكتب القائد الأعلى للجيش الأوكراني، أوليكساندر سيرسكي، على فيسبوك، عقب اجتماع عُقد يوم الثلاثاء مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي وكبار القادة العسكريين: "الوضع صعب. لكننا نصد العدو".

وأضاف: "ننفذ عمليات نشطة في منطقة سومي، ونحقق بعض النجاح في التقدم نحو تحرير الأراضي الأوكرانية".

وتأتي مكاسب يوم الاثنين عقب أنباء يوم الأحد عن استعادة جيش كييف قرية بيزساليفكا.