مصادر: إدارة ترامب لا تعتبر الإسقاط الجوي للمساعدات بغزة خيارا جادا
مصر تعزز التعاون مع دول حوض النيل عبر مشروعات تنموية ومائية
القضايا الإقليمية على الطاولة.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوغندي بقصر الاتحادية
البيت الأبيض: الإدارة الأمريكية منفتحة على حلول مبتكرة بشأن تقديم المساعدات لغزة
القبة الحرارية تضرب مصر وغليان خلال 72 ساعة | ما القصة؟
تبادل خبرات وتصدير أدوية وتطوير مستشفى هيليوبوليس.. تعاون صحي مرتقب بين مصر والسويد ولاتفيا
الأرصاد: درجات الحرارة تصل إلى 47 جنوبًا.. وتحذيرات من التعرض المباشر للشمس
إيه اللي حصل في طريق أسيوط الصحراوي؟ تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس نقل جماعي
قمة أمريكية روسية مرتقبة في ألاسكا لبحث إنهاء حرب أوكرانيا
قبل إعلان النتيجة .. ضوابط الإعلان عن الفائزين بانتخابات الشيوخ وهذه شروط الإعادة
بالأسماء.. 240 طالب يتأهلون لإختبار القبول الثاني في مدرسة الضبعة النووية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أوكرانيا تحقق مكاسب صغيرة قبل قمة ترامب وبوتين

سومي أوكرانيا
سومي أوكرانيا
محمد على

أعلن جيش كييف استعادة قريتين في منطقة سومي الشرقية، مُضيفًا بذلك مكاسب صغيرة حققتها مؤخرًا على طول الحدود مع روسيا، وذلك قبل محادثات السلام في قمة الرئيسيين الأمريكي والروسي المقررة يوم الجمعة في ألاسكا.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتعين على كييف وموسكو التنازل عن أراضٍ لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وستُظهر محادثات هذا الأسبوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدى استعداد زعيم الكرملين للتوصل إلى اتفاق.

أعلنت هيئة الأركان العامة في تقريرها الصادر الثلاثاء أن القوات الأوكرانية حررت قريتي “ستيبني” و"نوفوكوستيانتينيفكا" على خط المواجهة في “سومي”.

وكتب القائد الأعلى للجيش الأوكراني، أوليكساندر سيرسكي، على فيسبوك، عقب اجتماع عُقد يوم الثلاثاء مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي وكبار القادة العسكريين: "الوضع صعب. لكننا نصد العدو". 

وأضاف: "ننفذ عمليات نشطة في منطقة سومي، ونحقق بعض النجاح في التقدم نحو تحرير الأراضي الأوكرانية".

وتأتي مكاسب يوم الاثنين عقب أنباء يوم أمس الأحد عن استعادة جيش كييف قرية “بيزساليفكا”.

تأتي هذه المكاسب الصغيرة في الوقت الذي تتقدم فيه القوات الروسية غربًا منذ أشهر على طول أجزاء من خط المواجهة الذي يبلغ طوله 1000 كيلومتر (620 ميلًا)، مسيطرةً على قرى جديدة بشكل شبه يومي، وخاصة في منطقة دونيتسك.

شنت روسيا، حربها على أوكرانيا في فبراير 2022، وشنت هجومًا جديدًا هذا العام في سومي، بناءً على أمر بوتين بإنشاء "منطقة عازلة" هناك، مما يهدد عاصمة الإقليم.

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

رسميا| إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 غدا .. عبر هذا الرابط

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

مجلس النواب

نواب البرلمان: التعليم مشروع قومي لبناء الإنسان المصري وضمانة لنهضة الوطن

رئيس حزب شعب مصر

حزب شعب مصر: توجيهات الرئيس بدعم الكوادر الشبابية الإعلامية يؤكد حرص القيادة السياسية على مستقبل الإعلام

النائبة مرفت الكسان

برلمانية: التعليم أساس بناء الإنسان المصري وأولوية لا تحتمل التأجيل

القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها

هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميًا

طرق فعّالة لتنشيط الدورة الدموية في القدمين

ستان وكتفه مكسوف .. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر وتسرق الأضواء بإطلالة ملكية

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

