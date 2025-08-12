قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر: إدارة ترامب لا تعتبر الإسقاط الجوي للمساعدات بغزة خيارا جادا
مصر تعزز التعاون مع دول حوض النيل عبر مشروعات تنموية ومائية
القضايا الإقليمية على الطاولة.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوغندي بقصر الاتحادية
البيت الأبيض: الإدارة الأمريكية منفتحة على حلول مبتكرة بشأن تقديم المساعدات لغزة
القبة الحرارية تضرب مصر وغليان خلال 72 ساعة | ما القصة؟
تبادل خبرات وتصدير أدوية وتطوير مستشفى هيليوبوليس.. تعاون صحي مرتقب بين مصر والسويد ولاتفيا
الأرصاد: درجات الحرارة تصل إلى 47 جنوبًا.. وتحذيرات من التعرض المباشر للشمس
إيه اللي حصل في طريق أسيوط الصحراوي؟ تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس نقل جماعي
قمة أمريكية روسية مرتقبة في ألاسكا لبحث إنهاء حرب أوكرانيا
قبل إعلان النتيجة .. ضوابط الإعلان عن الفائزين بانتخابات الشيوخ وهذه شروط الإعادة
بالأسماء.. 240 طالب يتأهلون لإختبار القبول الثاني في مدرسة الضبعة النووية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
أخبار العالم

إنفجار مصنع شركة "يو إس ستيل" في ولاية بنسلفانيا ومقتل شخصين وإصابة 10 آخرين

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت قناة NBC نقلا عن مسؤولين أمريكيين ارتفاع عدد قتلى انفجار في مصنع شركة "يو إس ستيل" في ولاية بنسلفانيا الأمريكية إلى شخصين وإصابة 10 آخرين على الأقل.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت السلطات في ولاية بنسلفانيا الأمريكية عن تحطم طائرة صغيرة كانت تقل 5 أشخاص، أول أمس الأحد، في ساحة انتظار سيارات بمنطقة سكنية مخصصة لكبار السن جنوب الولاية.

ورغم الحادث المروع، أكدت السلطات نجاة جميع من كانوا على متن الطائرة، حيث تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح سكوت ليتل، رئيس فرقة إطفاء مانهايم تاونشيب، أن الحادث وقع بالقرب من مطار لانكستر بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة، دون أن تصطدم بأي مبانٍ أثناء سقوطها وتحطمها.

وكانت السلطات أكدت أن الحادث لم يسفر عن إصابات بين السكان أو المارة، لكن سقوط الطائرة أدى إلى أضرار مادية في ساحة انتظار السيارات، حيث تضررت ما لا يقل عن 12 مركبة جراء التحطم.

وأظهرت الصور التي بثتها محطات التلفزيون المحلية مشاهد مروعة للطائرة وهي تشتعل فوق السيارات المتوقفة، مع اندلاع النيران في 3 سيارات على الأقل.

امريكا ولاية بنسلفانيا انفجار شركة يو اس ستيل تحطم طائرة

