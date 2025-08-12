إنفجار مصنع شركة "يو إس ستيل" في ولاية بنسلفانيا ومقتل شخصين وإصابة 10 آخرين

أعلنت قناة NBC نقلا عن مسؤولين أمريكيين ارتفاع عدد قتلى انفجار في مصنع شركة "يو إس ستيل" في ولاية بنسلفانيا الأمريكية إلى شخصين وإصابة 10 آخرين على الأقل.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت السلطات في ولاية بنسلفانيا الأمريكية عن تحطم طائرة صغيرة كانت تقل 5 أشخاص، أول أمس الأحد، في ساحة انتظار سيارات بمنطقة سكنية مخصصة لكبار السن جنوب الولاية.

ورغم الحادث المروع، أكدت السلطات نجاة جميع من كانوا على متن الطائرة، حيث تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح سكوت ليتل، رئيس فرقة إطفاء مانهايم تاونشيب، أن الحادث وقع بالقرب من مطار لانكستر بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة، دون أن تصطدم بأي مبانٍ أثناء سقوطها وتحطمها.

وكانت السلطات أكدت أن الحادث لم يسفر عن إصابات بين السكان أو المارة، لكن سقوط الطائرة أدى إلى أضرار مادية في ساحة انتظار السيارات، حيث تضررت ما لا يقل عن 12 مركبة جراء التحطم.

وأظهرت الصور التي بثتها محطات التلفزيون المحلية مشاهد مروعة للطائرة وهي تشتعل فوق السيارات المتوقفة، مع اندلاع النيران في 3 سيارات على الأقل.