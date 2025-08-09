استشهاد 6 جنود لبنانيين وإصابة آخرين في انفجار مخزن ذخيرة جنوبي البلاد

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الجيش اللبناني أفاد في بيان، باستشهاد 6 عسكريين وإصابة عدد آخر جراء انفجار وقع في وادي زبقين بمنطقة مجدل زون، في قضاء صور جنوب البلاد.

وأوضح أن الحادث وقع في أثناء كشف وحدة من فوج الهندسة، على مخزن ذخيرة في المنطقة، حيث انفجرت الذخائر خلال عملية نقلها وتفكيكها.

وأشار سنجاب، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى صور لتلقي العلاج، دون تحديد طبيعة أو أسباب الانفجار، فيما لم تصدر حتى الآن معلومات إضافية عن مصدر الذخيرة.

الأوساط اللبنانية تتضامن مع الجيش

واستطرد: «شهدت الأوساط اللبنانية حالة من التضامن مع الجيش، إذ أعربت مؤسسات رسمية وسياسية عن تعازيها ومساندتها للمؤسسة العسكرية في هذه الحادثة، خاصة أن المنطقة تقع جنوب نهر الليطاني، وهي ضمن نطاق التفاهمات بين لبنان وإسرائيل»، مؤكدًا أن السلطات مستمرة في التحقيقات لكشف ملابسات الانفجار.