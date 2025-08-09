رئيس الوزراء اللبناني ينعى شهداء الجيش خلال تفكيكهم ذخائر

نعى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، شهداء الجيش اللبناني الذين قتلوا خلال محاولتهم تفكيك ذخائر لم تنفجر من مخلفات العدوان الإسرائيلي على منطقة مجدلزون الجنوبية.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية: "بكثير من الألم يزف لبنان أبناء جيشنا الباسل الذين ارتقوا شهداء في الجنوب، وهم يؤدّون واجبهم الوطني".

وأضاف سلام: "إن لبنان كله، دولة وشعباً، ينحني إجلالاً أمام تضحياتهم ودمائهم الزكية التي تُعيد التأكيد أن جيشنا هو صمّام الأمان، وحصن السيادة، وحامي وحدة الوطن ومؤسساته الشرعية. رحمهم الله أبطالنا".

وفي وقت سابق من اليوم، السبت، ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن انفجار الذخائر غير المنفجرة جاء خلال تفكيك فريق هندسة تابع للجيش اللبناني بعض القذائف في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون ــ وزبقين قضاء صور، منوهة بأن هناك معلومات عن وقوع ٳصابات وبينهم شهداء.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا على جنوب لبنان، خلال العام الماضي تسبب في مقتل وإصابة آلاف اللبنانيين، وعلى الرغم من توقيع اتفاقية للهدنة بين إسرائيل وحزب الله إلا أن جيش الاحتلال لا يزال يشن غارات جوية على لبنان.