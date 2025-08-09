السلطات الإيرانية تلقي القبض على 20 مشتبهاً بأنهم عملاء للموساد الإسرائيلي

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم السبت، القبض على 20 مشتبهاً بأنهم عملاء لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"على مدى الشهور القليلة الماضية، بحسب "العربية".

و أكدت السلطة القضائية على التعامل بمنتهى الحزم مع أمثال هؤلاء "حتى يكون المدانون منهم عبرة لغيرهم".



وقال أصغر جهانكير المتحدث باسم السلطة القضائية للصحفيين في طهران اليوم إنه جرى إسقاط التهم الموجهة إلى بعض المشتبه بهم العشرين وأطلق سراحهم، دون أن يذكر عددهم على وجه التحديد.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن جهانكير قوله "لن يبدي القضاء أي تهاون تجاه الجواسيس وعملاء النظام الصهيوني. وسيجعل جميع المدانين منهم عبرة عبر إصدار أحكام رادعة"، مؤكدا على إنه سيتم الإعلان عن التفاصيل كاملة بمجرد اكتمال التحقيقات.

و أعدمت إيران يوم الأربعاء عالما نوويا يدعى روزبه وادي أدين بالتجسس لصالح إسرائيل ونقل معلومات عن عالم نووي آخر قتل في الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران في يونيو، بحسب ماذكرته وسائل إعلام رسمية.