موجة غضب.. شخص يتجول بسيارة فارهة داخل الجامع الأموي بدمشق.. فيديو

أفادت "سكاي نيوز عربية" بوجود فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخص يتجول بسيارته المرسيدس في حرم الجامع الأموي بدمشق، ما أثار حالة غضب كبيرة بين رواد مواقع "التواصل الاجتماعي".



وتجول الشخص رفقة عائلته بسيارته داخل حرم المسجد، وسط تسهيلات للعبور من قبل أشخاص متواجدين داخل الجامع لم تتضح مهامهم الوظيفية حتى الآن.

وبعد عبوره من باحة الجامع اتجه السائق نحو الباب المطل على مدخل سوق الحميدية، حيث أزال بعض الأشخاص عوائق من أمام الباب ليسمحوا له بالعبور.

وأثار الفيديو استياءا كبيرا على مواقع التواصل على اعتبار أن الدخول إلى حرم مكان مقدس بهذه الطريقة أمر غير مسموح.

ولم يتسن التأكد من الوقت الذي سجل فيه الفيديو أو من هوية الشخص الذي يقود السيارة.