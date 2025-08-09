قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من عمرو دياب الى أحمد عبد العزيز.. نجوم تعدوا على معجبيهم فى مواقف محرجة
أستاذ دراسات إسرائيلية يكشف عن أهداف حكومة الاحتلال وآليات تدمير غزة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة
بعد الفجر ودون إفطار..شيخ الأزهر يستذكر تجربته مع حفظ القرآن في الكُتَّاب
بسبب خصومة ثأرية.. الإعدام لـ عامل والمؤبد لـ4 آخرين قتلوا شخصا وأصابوا 4 بأسيوط
عضو بالحوار الوطني: مخطط نتنياهو لاحتلال غزة عربدة مرفوضة
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
مصر وتركيا.. شراكة استراتيجية تمتد من مئوية العلاقات إلى مواجهة أزمات غزة وليبيا وسوريا | تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر وتركيا تعلنان رفضهما القاطع لإعلان إسرائيل السيطرة على قطاع غزة

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة
علي صالح

أعلن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن توافق مصري–تركي واسع إزاء قضايا المنطقة، وعلى رأسها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكداً رفض البلدين القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع، وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية عن إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون قيود.

وأوضح الوزير أن المباحثات مع نظيره التركي هاكان فيدان شهدت عرضًا مفصلاً للجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل تدفق المساعدات، وهي جهود حظيت بتفهم ودعم من الجانب التركي.

 كما شدد على أن تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية يمثل "خطاً أحمر" لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف.

وأشار عبد العاطي إلى أن العلاقات بين القاهرة وأنقرة تمر بمرحلة جديدة من التلاقي الاستراتيجي، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، حيث أكد حرص مصر على تقديم الدعم للشركات والاستثمارات التركية.

وفي القضايا الإقليمية الأخرى، أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وضرورة توحيد مؤسسات الدولة الليبية لتمكينها من أداء دورها الوطني، مع دعم الحلول السياسية بعيداً عن التدخلات الخارجية.

كما أوضح وزير الخارجية أن وزير الخارجية التركي اطلع على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة، مؤكدًا أن التعاون المصري–التركي يشكل ركيزة أساسية لمواجهة هذه التحديات ودعم الأمن الإقليمي.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة توافق مصري–تركي إعلان إسرائيل المساعدات الإنسانية هاكان فيدان تهجير الفلسطينيين هاكان فيدان قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

خالد الغندور

خالد الغندور ينتقد موقف جماهير الزمالك ضد زيزو في مباراة سيراميكا

اللاعب البرازيلي خوان ألفينا بيزير

أول تعليق من اللاعب البرازيلي بعد فوز الزمالك على سيراميكا

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

انطلاق الموجة 27 لازالة التعديات على أملاك الدولة والاراضى الزراعية| تفاصيل

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام| هل قيام الزوجة بمسئوليات بيت الزوجية واجبا عليها؟.. حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا.. هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب سوء معاملته؟

رئيس جامعة بنها

استحداث 12 برنامجا دراسيا جديد بكليات جامعة بنها.. ومنصة جديدة لتسويق مشروعات التخرج

بالصور

فستان البحر.. مي عمر تخطف الانظار بإطلالة صيفية جذابة| شاهد

مي عمر
مي عمر
مي عمر

شاهد سيارة فيات الجديدة في شكل وفخامة مازيراتي

فيات
فيات
فيات

لوك صيفي.. داليا البحيري تبهر المتابعين | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب

فيديو

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد