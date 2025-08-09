وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين من غزة خط أحمر ونرفض السيطرة الإسرائيلية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي من مدينة العلمين الجديدة، رفض مصر القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.

وشدد على أن إسرائيل، كونها الدولة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسئولية الكاملة عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

تهجير الفلسطينيين خط أحمر لا يجوز السماح به

أكد الوزير أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وبعض المناطق في الضفة الغربية يعد خطاً أحمرا لا يمكن السماح به تحت أي ظرف من الظروف، معبراً عن موقف مصر الثابت تجاه حماية حقوق الفلسطينيين.

تعاون استراتيجي بين مصر وتركيا

وأشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى أن العلاقات بين مصر وتركيا تمر بمرحلة مهمة من التعاون الاستراتيجي الذي يخدم مصالح شعبي البلدين. كما أكد أن نظيره التركي اطلع على الجهود المصرية المبذولة لتوصيل المساعدات الإنسانية والعمل على إحلال السلام ووقف إطلاق النار في غزة.