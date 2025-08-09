قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ 7 قرارات .. جبهة عربية-إسلامية موحدة ترفض مخطط إسرائيل للسيطرة على غزة
أسعار البنزين اليوم السبت 9-8-2025
بدر عبد العاطي: توافق بين مصر وتركيا حول سبل التعامل مع أزمات المنطقة
شوف هتدفع كام.. موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
مقابل 250 مليون.. عرض خيالي لإقامة بطولة السوبر المصري في هذه الدولة
اللجنة العربية الإسلامية تدين مخطط السيطرة على غزة وتطالب بوقف العدوان
ليس ضغط عمل..تفاصيل وفاة طبيبة امتياز بمستشفيات قصر العيني
خطة لموت الرهائن.. إسرائيليون يدعون للإضراب اعتراضا على احتلال غزة بالكامل
توافق مصري تركي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التهديدات المشتركة
وقفة تضامنية في نيويورك دعمًا لموقف مصر الإنساني تجاه غزة
وزير الخارجية: توافق مصري تركي حول سبل التعامل مع أزمات غزة وسوريا وليبيا
محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك
توك شو

وزير الخارجية: توافق مصري تركي حول سبل التعامل مع أزمات غزة وسوريا وليبيا

منار عبد العظيم

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استمع خلال زيارته للقاهرة إلى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سبل تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التحديات المتصاعدة التي تشهدها الساحة الإقليمية.

مرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات المصرية التركية

وأشار الدكتور بدر عبد العاطي، إلى أن العلاقات بين مصر وتركيا دخلت مرحلة مهمة من التلاقي الاستراتيجي، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين، ويعزز من فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

توافق في الرؤى حول أزمات المنطقة

وأوضح أن هناك توافقًا واضحًا مع الجانب التركي بشأن سبل التعامل مع الأزمات التي تعصف بالمنطقة، وفي مقدمتها الوضع في غزة، وسوريا، وليبيا، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

وفي الملف الاقتصادي، أكد الوزير أنه تم الاتفاق على أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين إلى آفاق أرحب، معربًا عن حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات والاستثمارات التركية العاملة في السوق المصري.

الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

واستعرض الوزير الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود نالت تفهمًا وتأييدًا من الجانب التركي.

موقف مشترك ضد التوسعات الإسرائيلية

وشدد الوزير على أن مصر وتركيا اتفقتا على رفض وإدانة إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، مؤكدًا تحميل إسرائيل، بصفتها قوة الاحتلال، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

التأكيد على وحدة سوريا واستقرار ليبيا

كما أكد الوزير أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وضرورة توحيد مؤسسات الدولة الليبية وتمكينها من أداء دورها الوطني، مشددًا على أهمية دعم الحلول السياسية للأزمات بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

وزير الخارجية بدر عبد العاطي غزة

