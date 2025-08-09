وزير الخارجية: توافق مصري تركي حول سبل التعامل مع أزمات غزة وسوريا وليبيا

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استمع خلال زيارته للقاهرة إلى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سبل تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التحديات المتصاعدة التي تشهدها الساحة الإقليمية.

مرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات المصرية التركية

وأشار الدكتور بدر عبد العاطي، إلى أن العلاقات بين مصر وتركيا دخلت مرحلة مهمة من التلاقي الاستراتيجي، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين، ويعزز من فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

توافق في الرؤى حول أزمات المنطقة

وأوضح أن هناك توافقًا واضحًا مع الجانب التركي بشأن سبل التعامل مع الأزمات التي تعصف بالمنطقة، وفي مقدمتها الوضع في غزة، وسوريا، وليبيا، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

وفي الملف الاقتصادي، أكد الوزير أنه تم الاتفاق على أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين إلى آفاق أرحب، معربًا عن حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات والاستثمارات التركية العاملة في السوق المصري.

الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

واستعرض الوزير الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود نالت تفهمًا وتأييدًا من الجانب التركي.

موقف مشترك ضد التوسعات الإسرائيلية

وشدد الوزير على أن مصر وتركيا اتفقتا على رفض وإدانة إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، مؤكدًا تحميل إسرائيل، بصفتها قوة الاحتلال، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

التأكيد على وحدة سوريا واستقرار ليبيا

كما أكد الوزير أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وضرورة توحيد مؤسسات الدولة الليبية وتمكينها من أداء دورها الوطني، مشددًا على أهمية دعم الحلول السياسية للأزمات بعيدًا عن التدخلات الخارجية.