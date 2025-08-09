وزير الخارجية: مصر حريصة على تقديم الدعم للشركات والاستثمارات التركية

قال وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إن مصر حريصة على تقديم الدعم للشركات والاستثمارات التركية.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيره التركي، أطلعنا وزير الخارجية التركي على الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات.

وقال: اتفقنا على إدانة ورفض إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.

وأكمل: على إسرائيل بوصفها الدولة القائمة بالاحتلال مسؤولية السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتابع : نؤكد أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، مسترسلا: أكدنا ضرورة العمل على توحيد مؤسسات الدولة الليبية وتمكينها من أداء دورها.