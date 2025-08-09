رد فعل مفاجئ من جينيفر لوبيز بعد منعها من دخول متجر شهير في تركيا

في اليوم السابق لحفل الفنانة جينيفر لوبيز خلال تواجدها في إسطنبول ، تعرضت جينيفر لوبيز Jennifer Lopez لموقف مفاجئ وغريب، فتم منعها من دخول متجر شانيل في إسطنبول بسبب الزحام الشديد، فقام أحد الحراس بإبلاغها بأن المكان ممتلئ بالكامل ولا يمكن استقبال أحد.

فأجابت جينيفر لوبيز :"أوكي، لا مشكلة"

ولكن رغم الموقف، كان رد فعل جينيفر هادئ جدا وقالت بابتسامة: “Okay, no problem”، وتركت المكان دون أي انزعاج

جينيفر لوبيز رفضت الدعوة للعودة

سرعان ما تدارك طاقم المكان الموقف الذي حدث وحاولوا بعد ذلك تصحيح الخطأ بدعوة الفنانة جينفير لوبيز للعودة، لكنها رفضت بلطف، وقررت التوجه إلى متاجر أخرى لإكمال التسوق بشكل طبيعي.