لوك كاجوال.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة داليا مصطفى، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

وظهرت داليا مصطفى، مرتديه فستان لافت باللون الأبيض، وجاء الفستان بتصميم لافت ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد داليا مصطفى ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت داليا مصطفى ، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة داليا مصطفى