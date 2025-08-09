زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في الساحل.

إطلالة زوجة ماجد المصري في الساحل

تألقت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة صيفية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مشكوفة باللون البينك الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.





انتعلت زوجة ماجد المصري حذاء ذا كعب عالي باللون البينك، مع حقيبة يد صغيرة الحجم، تزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.





ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة ماجد المصري بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها التان.