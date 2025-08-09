تركيا: خطط إسرائيل لاحتلال قطاع غزة تهدد الاستقرار الإقليمي |تفاصيل

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده تثمّن عاليًا الدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القاهرة تبذل جهودًا كبيرة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في القطاع.

وشدد على أن المساعي الثلاثية المصرية–القطرية–الأمريكية تمثل محورًا مهمًا لأي جهد دبلوماسي حقيقي يسعى لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.

اتهام مباشر لإسرائيل بعرقلة جهود التهدئة

وقال الوزير التركي إن إسرائيل هي الجهة التي تعرقل بشكل مباشر مساعي وقف إطلاق النار، عبر تصعيدها العسكري واستمرارها في فرض الحصار ومنع دخول المساعدات، مشددًا على أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقيم العدالة الإنسانية.

رفض تركي واضح لمحاولات الاحتلال الكامل لغزة

و أعلن وزير الخارجية التركي رفض بلاده القاطع لمحاولات إسرائيل فرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الخطط تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي، ولن تُفضي إلا إلى مزيد من التصعيد والتدهور في الأوضاع الإنسانية.

وأضاف أن أنقرة تدعو إلى حل سياسي شامل يضمن حقوق الفلسطينيين ويؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن استمرار الاحتلال لن يجلب الأمن لأي طرف.