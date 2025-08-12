قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعلن إغلاق المجال الجوي فوق مدينة أنكوريج

بوتين وترامب
بوتين وترامب
محمود نوفل

 
اعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية إغلاق المجال الجوي فوق مدينة أنكوريج في ألاسكا يوم اجتماع بوتين وترامب.

ولاحقا ؛أعلن الكرملين عن عقد قمة مرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة المقبل في ولاية ألاسكا، واصفًا اختيار الموقع بأنه "خيار منطقي تمامًا".

أهداف قمة بوتين وترامب 
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن يوري أوشاكوف، المسؤول في الكرملين، قوله إن "روسيا والولايات المتحدة جارتان متقاربتان جغرافيًا، وتحدان بعضهما البعض، لذا يبدو منطقيًا أن يعبر وفدنا جوا عبر مضيق بيرينج لعقد هذه القمة المهمة والمنتظرة بفارغ الصبر". 

وأوضح أوشاكوف أن المباحثات بين الزعيمين ستركز على "الخيارات الممكنة للتوصل إلى حل سلمي طويل الأمد للأزمة الأوكرانية".

كما أكد الكرملين توجيه دعوة رسمية للرئيس الأمريكي لزيارة روسيا عقب القمة.


وفي السياق، أفادت وكالة "بلومبرج" بأن موسكو وواشنطن تسعيان للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، مع إقرار بسيطرة روسيا على الأراضي التي سيطرت عليها خلال عمليتها العسكرية.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن مفاوضات تجرى بين مسؤولين من الجانبين للتوصل إلى تفاهم بشأن وضع هذه الأراضي قبل القمة.

من جانبه، اقترح ترامب، خلال تصريحات من البيت الأبيض، اتفاقًا يتضمن تبادلًا للأراضي بين الطرفين "بما يحسن وضع كل منهما"، على حد قوله.

بوتين ترامب روسيا الولايات المتحدة البيت الابيض

