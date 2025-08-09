مسؤولون من دول كبرى يجتمعون اليوم في بريطانيا قبل لقاء ترامب وبوتين

قال متحدث باسم داونينج ستريت إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس سيلتقيان مع حلفاء أوكرانيين وأوروبيين في بريطانيا يوم السبت لمناقشة مساعي الرئيس دونالد ترامب لإحلال السلام في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل الاجتماع الأمني.



ناقش ستارمر وزيلينسكي مقترحات ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا قبل محادثاتهما مع نظيره الروسي في 15 أغسطس في ألاسكا.

وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم: "تحدث رئيس الوزراء مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي هذا الصباح.

وتطلعا إلى اجتماع مستشاري الأمن القومي من أوروبا وأوكرانيا والولايات المتحدة الذي سيُعقد اليوم، والذي يستضيفه وزير خارجية المملكة المتحدة ونائب الرئيس الأمريكي".

واتفقا على أن هذا سيكون منتدى حيويا لمناقشة التقدم نحو تأمين السلام العادل والدائم.