يسرائيل هيوم تكشف تفاصيل جديدة عن العمليات الاستخبارية الإسرائيلية في إيران
من عمرو دياب الى أحمد عبد العزيز.. نجوم تعدوا على معجبيهم فى مواقف محرجة
أستاذ دراسات إسرائيلية يكشف عن أهداف حكومة الاحتلال وآليات تدمير غزة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة
بعد الفجر ودون إفطار..شيخ الأزهر يستذكر تجربته مع حفظ القرآن في الكُتَّاب
بسبب خصومة ثأرية.. الإعدام لـ عامل والمؤبد لـ4 آخرين قتلوا شخصا وأصابوا 4 بأسيوط
عضو بالحوار الوطني: مخطط نتنياهو لاحتلال غزة عربدة مرفوضة
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات

محمد على

تعتزم أيرلندا المضي قدمًا في تشريع يحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

يأتي ذلك رغم رسالة من أكثر من عشرين عضوا في الكونجرس الأمريكي تطالب بإدراج أيرلندا ضمن قائمة الدول المقاطعة لإسرائيل في حال إقرار القانون.  

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي، سايمون هاريس، إن بلاده "تنوي" متابعة إقرار مشروع القانون رغم المعارضة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية واسعة بعدما أقرت حكومتها خطة للسيطرة على مدينة غزة.  

وأضاف هاريس إن أيرلندا ليست الوحيدة التي تسعى إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن "الشعب في أيرلندا وأوروبا وحول العالم يشعرون بغضب شديد إزاء الأعمال الإبادة الجماعية في غزة، والأطفال الذين يتضورون جوعا، وسنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا".

وتابع: "تذكروا أن أيرلندا ليست وحدها؛ فسلوفينيا اتخذت إجراءات مماثلة هذا الأسبوع، ومن المرجح أن تتبعها بلجيكا، ونحن نعتزم المضي قدما في تشريعنا".

