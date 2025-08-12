قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة تتحرك.. اعترافات دولية بفلسطين تهز إسرائيل وتفتح باب مرحلة محفوفة بالمخاطر
الإفتاء توضح ضوابط الكذب المباح في الشريعة الإسلامية
72 ساعة ساخنة على مصر.. بدء ذروة الموجة الحارة اليوم والحرارة تصل 46
مٌطوَّر بالطراز الياباني |مفاجآت سارة عن منهج رياضيات أولى ابتدائي الجديد
السيطرة على حريق هائل اندلع فى مصنع للأحذية بالخانكة.. صور
جوع وحصار يقتلان طفولة غزة.. 222 شهيدًا بينهم 101 طفل والمأساة تتفاقم | تقرير
المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025
ترامب يتجنب دعم هجوم إسرائيل على غزة ويؤكد صعوبة الإفراج عن الرهائن | تقرير
حكم تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل.. دار الإفتاء تحسم الجدل
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء
إجلاء آلاف السياح والسكان جراء حريق غابات ضخم يهدد منتجع تاريفا بجنوب إسبانيا | تقرير
هل تجوز الصلاة بين الفجر والشروق؟.. في 4 حالات يغفل عنها كثيرون
أخبار العالم | نتنياهو يرفض أي اتفاق حول غزة.. ترامب يعلّق على خطة احتلال القطاع .. والمجاعة تحصد أرواح الأطفال

نشر موقع "صدى البلد" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، باقة من أبرز وأهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، شملت تطورات ميدانية في قطاع غزة، وتصريحات سياسية مثيرة للجدل، إلى جانب كوارث طبيعية وأحداث أمنية لافتة حول العالم، في تغطية شاملة لأبرز المستجدات التي تشغل الرأي العام.

نتنياهو يغلق باب الصفقات الجزئية للأسرى
رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفض أي اتفاق لا يشمل إطلاق سراح جميع المختطفين، وسط دعم من بعض وزرائه ومعارضة لخطط جزئية.

خطة إسرائيلية لاحتلال غزة على مرحلتين
الجيش يعتزم تقديم خطته خلال أسبوعين، مع تعبئة واسعة للقوات وتطويق مدينة غزة، وسط تحذيرات من فقدان الشرعية الدولية.

ترامب يعلّق على خطة احتلال غزة
الرئيس الأمريكي السابق يمتنع عن تأييد العملية مباشرة، لكنه يدعو لمواصلة الضغط العسكري على حماس، مشيراً إلى صعوبة الإفراج عن الرهائن.

إجلاء آلاف السكان من حرائق جنوبي إسبانيا
اندلاع حريق غابات قرب منتجع تاريفا يؤدي لإجلاء أكثر من ألفي شخص، وسط رياح قوية أعاقت جهود الإطفاء.

تدريبات إسرائيلية تكشف ثغرات أمنية خطيرة
مناورات "طلوع الفجر" أظهرت هشاشة الحدود الشرقية واحتمال تعرض إسرائيل لهجوم مباغت متعدد الجبهات من إيران وحلفائها.

خطة نتنياهو لتوسيع العمليات في غزة تواجه انتقادات
انقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية وضغوط دولية متزايدة تعرقل مسار الخطة، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع.

المجاعة تحصد أرواح الأطفال في غزة
وفاة طفل جديد ترفع حصيلة ضحايا سوء التغذية والمجاعة إلى 222 شهيداً، في ظل حصار خانق ومنع دخول المساعدات.

غزة مجاعة غزة نتنياهو اخبار العالم نشرة صدى البلد ترامب

