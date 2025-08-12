قمة أمريكية روسية مرتقبة في ألاسكا لبحث إنهاء حرب أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع إجراء "محادثات بناءة" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، معربًا في ذات الوقت عن استيائه من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لاستبعاده الخضوع وتقديم تنازلات عن بعض الأراضي الأوكرانية.

أمضى الرئيس الأمريكي الأشهر الأولى من ولايته الثانية في محاولة التوسط في السلام في أوكرانيا ــ بعد أن تفاخر بأنه قادر على إنهاء الصراع في غضون 24 ساعة ــ لكن جولات متعددة من المحادثات والاتصالات الهاتفية والزيارات الدبلوماسية فشلت في تحقيق أي تقدم.

قمة ألاسكا يوم الجمعة

من المقرر أن يعقد ترامب وبوتين قمة في ألاسكا يوم الجمعة في محاولة لوقف الصراع الذي اندلعت شرارته بسبب التدخل الشامل الذي شنته موسكو على أوكرانيا في فبراير 2022.

وستكون هذه أول قمة بين رئيسي أمريكي وروسي منذ أن التقى جو بايدن ببوتين في جنيف في يونيو 2021.

إنهاء هذه الحرب

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض:"سأتحدث إلى فلاديمير بوتين وسأخبره أنه يتعين عليك إنهاء هذه الحرب"، مضيفًا أنه "يرغب في رؤية وقف إطلاق النار بسرعة كبيرة".

وقال الرئيس "أعتقد أننا سنجري محادثات بناءة"، مشيرا إلى أنه سيسعى إلى التعرف على "معايير" بوتين للسلام، ثم يتصل بزيلينسكي وغيره من القادة الأوروبيين مباشرة بعد الاجتماع.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه "سيكون هناك تبادل للأراضي من أجل تحسين العلاقات بين" أوكرانيا وروسيا - وهو الاقتراح الذي رفضه زيلينسكي.

"سيكون هناك بعض التبادل للأراضي"



حذر الرئيس الأوكراني، السبت، من أن "القرارات بدون أوكرانيا" لن تجلب السلام، وقال إن شعب بلاده "لن يعطي أرضه للمحتل".

وقال ترامب إنه "منزعج قليلا" من موقف زيلينسكي بشأن التنازلات، وأصر على أن تبادل الأراضي سوف يحدث.

أضاف "سيكون هناك بعض التبادلات، وسيكون هناك بعض التغييرات في الأرض".

لكن ترامب صرح أيضًا أنه لن يتوصل إلى اتفاق أحادي الجانب: "لن أبرم صفقة، ليس من مسؤوليتي أن أبرم صفقة"، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه يعتقد أنه "يجب التوصل إلى صفقة".