مصادر: إدارة ترامب لا تعتبر الإسقاط الجوي للمساعدات بغزة خيارا جادا
مصر تعزز التعاون مع دول حوض النيل عبر مشروعات تنموية ومائية
القضايا الإقليمية على الطاولة.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوغندي بقصر الاتحادية
البيت الأبيض: الإدارة الأمريكية منفتحة على حلول مبتكرة بشأن تقديم المساعدات لغزة
القبة الحرارية تضرب مصر وغليان خلال 72 ساعة | ما القصة؟
تبادل خبرات وتصدير أدوية وتطوير مستشفى هيليوبوليس.. تعاون صحي مرتقب بين مصر والسويد ولاتفيا
الأرصاد: درجات الحرارة تصل إلى 47 جنوبًا.. وتحذيرات من التعرض المباشر للشمس
إيه اللي حصل في طريق أسيوط الصحراوي؟ تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس نقل جماعي
قمة أمريكية روسية مرتقبة في ألاسكا لبحث إنهاء حرب أوكرانيا
قبل إعلان النتيجة .. ضوابط الإعلان عن الفائزين بانتخابات الشيوخ وهذه شروط الإعادة
بالأسماء.. 240 طالب يتأهلون لإختبار القبول الثاني في مدرسة الضبعة النووية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

قمة أمريكية روسية مرتقبة في ألاسكا لبحث إنهاء حرب أوكرانيا

بوتين وترامب في لقاء قبل سنوات
محمد على

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع إجراء "محادثات بناءة" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين،  معربًا في ذات الوقت عن استيائه من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لاستبعاده الخضوع وتقديم تنازلات عن بعض الأراضي الأوكرانية.

أمضى الرئيس الأمريكي الأشهر الأولى من ولايته الثانية في محاولة التوسط في السلام في أوكرانيا ــ بعد أن تفاخر بأنه قادر على إنهاء الصراع في غضون 24 ساعة ــ لكن جولات متعددة من المحادثات والاتصالات الهاتفية والزيارات الدبلوماسية فشلت في تحقيق أي تقدم.

قمة ألاسكا يوم الجمعة

من المقرر أن يعقد ترامب وبوتين قمة في ألاسكا يوم الجمعة في محاولة لوقف الصراع الذي اندلعت شرارته بسبب التدخل الشامل الذي شنته موسكو على أوكرانيا في فبراير 2022.

وستكون هذه أول قمة بين رئيسي أمريكي وروسي منذ أن التقى جو بايدن ببوتين في جنيف في يونيو 2021.

إنهاء هذه الحرب

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض:"سأتحدث إلى فلاديمير بوتين وسأخبره أنه يتعين عليك إنهاء هذه الحرب"، مضيفًا أنه "يرغب في رؤية وقف إطلاق النار بسرعة كبيرة".

وقال الرئيس "أعتقد أننا سنجري محادثات بناءة"، مشيرا إلى أنه سيسعى إلى التعرف على "معايير" بوتين للسلام، ثم يتصل بزيلينسكي وغيره من القادة الأوروبيين مباشرة بعد الاجتماع.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه "سيكون هناك تبادل للأراضي من أجل تحسين العلاقات بين" أوكرانيا وروسيا - وهو الاقتراح الذي رفضه زيلينسكي.

"سيكون هناك بعض التبادل للأراضي"


حذر الرئيس الأوكراني، السبت، من أن "القرارات بدون أوكرانيا" لن تجلب السلام، وقال إن شعب بلاده "لن يعطي أرضه للمحتل".

وقال ترامب إنه "منزعج قليلا" من موقف زيلينسكي بشأن التنازلات، وأصر على أن تبادل الأراضي سوف يحدث.

أضاف "سيكون هناك بعض التبادلات، وسيكون هناك بعض التغييرات في الأرض".

لكن ترامب صرح أيضًا أنه لن يتوصل إلى اتفاق أحادي الجانب: "لن أبرم صفقة، ليس من مسؤوليتي أن أبرم صفقة"، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه يعتقد أنه "يجب التوصل إلى صفقة".

روسيا أوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية ترامب محادثات بناءة بوتين القمة وقف إطلاق النار

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

رسميا| إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 غدا .. عبر هذا الرابط

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

مجلس النواب

نواب البرلمان: التعليم مشروع قومي لبناء الإنسان المصري وضمانة لنهضة الوطن

رئيس حزب شعب مصر

حزب شعب مصر: توجيهات الرئيس بدعم الكوادر الشبابية الإعلامية يؤكد حرص القيادة السياسية على مستقبل الإعلام

النائبة مرفت الكسان

برلمانية: التعليم أساس بناء الإنسان المصري وأولوية لا تحتمل التأجيل

القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها

هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميًا

طرق فعّالة لتنشيط الدورة الدموية في القدمين

ستان وكتفه مكسوف .. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر وتسرق الأضواء بإطلالة ملكية

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

