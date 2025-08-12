تصاعد دخان من محطة زاباروجيا النووية وسط تصعيد عسكري شرق أوكرانيا

قالت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إنه تم رصد تصاعد أدخنة بالقرب من ميناء شحن تابع لمحطة زاباروجيا النووية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية.

وأضافت الوزارة عبر تطبيق تيليجرام: "يجرى حاليا تحديد الموقع الدقيق للحريق المحتمل وتقييم تداعياته، مع التأكيد على أن ميناء الشحن يقع خارج حدود المحطة".

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم، بتصاعد دخان كثيف من محطة زاباروجيا النووية الواقعة في الأراضي الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول أسباب الحادث أو طبيعته.

يأتي ذلك في ظل توترات متصاعدة على الجبهة، حيث أعلن الجيش الأوكراني، الثلاثاء، أن القوات الروسية أحرزت تقدما سريعا في قطاع ضيق لكنه استراتيجي من خط التماس، وذلك قبل أيام من القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، والتي تهدف إلى بحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي تصريحات سبقت القمة المقررة يوم الجمعة، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بعدم السعي للسلام، مؤكداً أنها تجهّز لهجمات جديدة على الأراضي الأوكرانية.

وكانت أوكرانيا قد نفذت، الأسبوع الماضي، سلسلة هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ استهدفت مواقع روسية في منطقتي زاباروجيا وخيرسون، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة. وتوقعت تقارير غربية أن ترد روسيا بشكل قوي، خاصة بعد استهداف قاعدة عسكرية روسية في سيبيريا.