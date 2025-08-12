قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة من الفاتيكان إلى مصر.. كنائس العالم تدعم القضية الفلسطينية
وزير الإسكان يشدد على الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء أعمال حدائق تلال الفسطاط
الأهلي يرحب بانتقال أحمد عبد القادر للدوري الليبي
هتـ.ـكوا عرض مواطنة عربية.. إحالة صاحب ومديرة مصحة إدمان بالقاهرة للجنايات
إقبال كبير من المواطنين على حجز وحدات "سكن لكل المصريين7" لمتوسطي الدخل
رئيس الوزراء ينعى علي المصيلحي وزير التموين السابق: كان نموذجاً للمسؤول الجاد
صيام يوم المولد النبوي الشريف.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع
"الوزراء": من التشخيص للعلاج.. الذكاء الاصطناعي يغير قواعد الطب
وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12 أغسطس 2025
محافظ شمال سيناء يرد على حملات التشويه الممنهجة: إدخال المساعدات لغزة يتم الآن بتنسيق مصري مباشر
انفجار في أكبر مصنع فحم بأمريكا وسقوط قتـ.لى ومصابين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مبادرة أميركية جديدة لاستعادة أراض أوكرانية ومحاولة إنهاء الحرب| ماذا يفعل ترامب؟

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
ياسمين القصاص

في تطور لافت على صعيد الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة المقبل في ولاية ألاسكا. 

يأتي هذا اللقاء المرتقب وسط توقعات بتحقيق تقدم في ملف تبادل الأسرى، والتفاوض حول مصير الأراضي الأوكرانية الخاضعة حاليا للسيطرة الروسية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من استبعاد كييف من طاولة الحوار. 

وأثارت تصريحات ترامب، التي تضمنت تعهدا بمحاولة "استعادة بعض الأراضي لأوكرانيا"، اهتماما واسعا وأعادت تسليط الضوء على مستقبل الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بها قبيل لقائه المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إنه يعتزم العمل على استعادة جزء من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا.

وفي حديثه للصحفيين، صرح ترامب قائلا: "سأحاول أن أستعيد بعض الأراضي لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن اللقاء مع بوتين سيتضمن قضايا متعددة، من بينها تبادل الأسرى وإجراء تغييرات في السيطرة على الأراضي.

وأوضح الرئيس الأميركي أن الاجتماع، المزمع عقده يوم الجمعة في ولاية ألاسكا، سيركز على حث روسيا على إنهاء الحرب في أوكرانيا، متوقعاً أن يكون اللقاء بناءا ويُشكل خطوة نحو التوصل إلى حل دبلوماسي.

وأضاف ترامب: "سأتحدث إلى فلاديمير بوتين وسأخبره بضرورة إنهاء هذه الحرب"، مؤكدا أن القضية الأساسية التي سيطرحها خلال اللقاء تتعلق بوقف النزاع المستمر منذ نحو ثلاث سنوات ونصف.

وأعرب ترامب عن انزعاجه من موقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يرفض تقديم أي تنازلات إقليمية لروسيا في إطار تسوية ممكنة للصراع. 

وقال إن زيلينسكي قد يشارك في اجتماع لاحق في المستقبل، دون تحديد تفاصيل إضافية.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء بين ترامب وبوتين محاولة لإيجاد مخرج دبلوماسي للحرب، رغم وجود تحذيرات من كييف وعواصم أوروبية من مغبة استبعاد أوكرانيا من المفاوضات.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، الأحد الماضي، إن محادثات السلام المستقبلية بشأن الحرب الأوكرانية ستضطر على الأرجح إلى التطرق لمصير الأراضي التي تخضع حاليا لسيطرة روسيا.

وأكد روته قائلا: "علينا أن نعترف في هذه اللحظة بأن روسيا تسيطر على بعض الأراضي الأوكرانية"، مشددا على أن المفاوضات، بعد وقف إطلاق النار، ستتركز على القضايا الإقليمية والضمانات الأمنية الممكنة لأوكرانيا.

في الوقت ذاته، حرص الأمين العام للناتو على التأكيد على مبدأ سيادة أوكرانيا وحقها في تحديد مستقبلها الجيوسياسي، داعيا إلى ضرورة التمييز بين "الاعتراف الواقعي" و"الاعتراف القانوني" عند التعامل مع مسألة السيطرة على الأراضي.

وأشار روته إلى أن المجتمع الدولي قد يضطر إلى الاعتراف بالسيطرة الفعلية لروسيا على بعض المناطق، دون أن يعني ذلك قبولا قانونيا بهذه السيطرة.

 واستشهد بعدم اعتراف الغرب باحتلال الاتحاد السوفيتي لدول البلطيق بين عامي 1940 و1991 كمثال على هذا التمييز بين الواقع والقانون.

ومن المقرر أن يعقد اللقاء بين ترامب وبوتين في ولاية ألاسكا يوم الجمعة، في إطار جهود البحث عن حل دبلوماسي للنزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذي خلف آثارا إنسانية وسياسية واقتصادية عميقة في المنطقة.

وأشاد روته بالمبادرة التي يقودها ترامب، معتبرا أن يوم الجمعة سيكون "محوريا"، لأنه سيشكل اختبارا لمدى جدية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إنهاء "هذه الحرب الفظيعة"، على حد وصفه.

في المقابل، لم تتم دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المشاركة في محادثات ألاسكا، الأمر الذي أثار مخاوف لديه ولدى حلفائه الغربيين من إمكانية اتخاذ قرارات تتعلق بمستقبل أوكرانيا دون إشراكها مباشرة في المفاوضات.

كان زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق رفضه القاطع لأي صفقات تشمل تبادلات في الأراضي مع روسيا.

أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية روسيا ترامب الرئيس الأمريكي أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

رسميًا.. أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يهنئ أبطال المشروع القومي للموهبة بحصد 5 ميداليات في البطولة العربية للجودو

محافظ أسيوط يهنئ أبطال المشروع القومي للموهبة بحصد 5 ميداليات في البطولة العربية للجودو

محافظ أسيوط يجتمع بأصحاب المخابز المغلقة

محافظ أسيوط يبحث مع أصحاب المخابز المغلقة آليات إعادة التشغيل وتذليل العقبات

إزالة التعديات بأسيوط

ضمن الموجة 27.. إزالة 24 حالة تعدٍ في 5 مراكز وحي بأسيوط

بالصور

رغم فوائدها الكثيرة.. احترس من الإفراط فى تناول المانجو

اضرار الافراط فى المانجو
اضرار الافراط فى المانجو
اضرار الافراط فى المانجو

قبل طرحه في السينمات .. 5 معلومات عن فيلم" درويش"

درويش
درويش
درويش

نشرة المرأة والمنوعات: هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميا.. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر.. طلع راجل.. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها

القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها
القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها
القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد