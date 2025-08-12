ترامب يمدد تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الصينية لمدة 90 يوما

أعلن مسؤول في البيت الأبيض اليوم الاثنين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيًا يمدد هدنة الرسوم الجمركية مع الصين لمدة 90 يومًا أخرى، وذلك قبل ساعات فقط من عودة الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية إلى معدلات ثلاثية الأرقام.

جاء هذا الأمر عقب تصريح من ترامب للصحفيين حول ما إذا كان سيمدد معدلات الرسوم الجمركية المنخفضة، وذلك بعد يوم من حثّه بكين على مضاعفة مشترياتها من فول الصويا الأمريكي أربع مرات، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

من المقرر أن تنتهي هدنة الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن يوم الثلاثاء الساعة 00:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش). يمنع الأمر التنفيذي الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية من الارتفاع إلى 145%، حيث من المقرر أن تصل الرسوم الجمركية الصينية على البضائع الأمريكية إلى 125%، وهي معدلات كانت ستؤدي إلى حظر تجاري فعلي.

وصرح ترامب في مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول كيفية تخطيطه لتمديد الموعد النهائي: "سنرى ما سيحدث. لقد كانوا يتعاملون بشكل جيد للغاية. علاقتي جيدة جدًا مع الرئيس شي جين بينج ومعي".

وتخضع الواردات من الصين حاليًا لرسوم جمركية بنسبة 30%، بما في ذلك رسوم أساسية بنسبة 10% ورسوم متعلقة بالفنتانيل بنسبة 20% فرضتها واشنطن في فبراير ومارس وقد سارعت الصين إلى خفض التصعيد، بخفض رسومها على الواردات الأمريكية إلى 10%.

وأعلن الجانبان في مايو هدنة في نزاعهما التجاري بعد محادثات في جنيف، سويسرا، واتفقا على فترة 90 يومًا للسماح بإجراء مزيد من المحادثات.