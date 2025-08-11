رسوم جمركية على الذهب.. تصريح جديد من ترامب بشأن المعدن الثمين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين بأن واردات الذهب إلى الولايات المتحدة لن تخضع لرسوم جمركية.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" : "لن تُفرض رسوم جمركية على الذهب!".

لم تشهد العقود الآجلة للذهب تغيرًا يُذكر بعد منشور ترامب، حيث شهدت أسعار المعدن انخفاضًا يوم الاثنين.

وكان البيت الأبيض قد أعلن الأسبوع الماضي بأن الإدارة الأمريكية ستصدر سياسة جديدة تُوضح ما إذا كانت سبائك الذهب ستخضع لرسوم جمركية، وذلك بعد أن أعلنت وكالة حكومية أمريكية ذلك، مما أثار حالة من الفوضى والارتباك في السوق.

شهدت سوق الذهب العالمية حالة من الاضطراب بعد أن أشارت وكالة حكومية أمريكية إلى أن السبائك لن تُعفى من الرسوم الجمركية.

وفقًا لرسالة صادرة عن إدارة الجمارك وحماية الحدود في 31 يوليو، تخضع واردات سبائك الذهب بوزن كيلوجرام و100 أونصة لرسوم جمركية متبادلة وقد أثار هذا الكشف حيرة متداولي وول ستريت، الذين توقعوا إعفاء السبائك من الرسوم.