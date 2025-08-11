طائرة حربية إسرائيلية تخترق أجواء دمشق وتحلق فوق ريفها

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الاثنين بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اخترق أجواء العاصمة دمشق حيث حلقت على علوّ متوسط، قبل أن تقوم بالدوران في أجواء ريف دمشق.

وكشفت مصارد للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية في أجواء ريف القنيطرة، مما زاد من حدة التوتر على الحدود السورية الإسرائيلية، تزامنا مع تنفيذ القوات الإسرائيلية توغل في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الأوسط، حيث دخلت المنطقة بدورية مكونة من ثلاث سيارات عسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية شاباً من أبناء قرية طرنجة بريف القنيطرة، واقتادته إلى جهة مجهولة، عقب اقتحام القرية صباح اليوم بقوة تضم نحو 100 عنصر، مدعومين بـ20 عربة عسكرية، ترافقهم طائرات استطلاع حلّقت بكثافة في أجواء المنطقة.

ونفذت القوة حملة مداهمة وتفتيش استهدفت عدداً من منازل المدنيين، تخللتها اعتداءات على الأهالي، قبل أن تنسحب بعد ساعات من انتشارها داخل القرية.