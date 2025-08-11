الاتحاد الأوروبي: لو كان الحل العسكري ممكنا في غزة لانتهت الحرب بالفعل

أكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، أن الوضع في غزة يزداد سوءًا "ساعة بعد ساعة".

كتبت كالاس على حسابها على منصة "إكس": "لا تزال أولويات الاتحاد الأوروبي هي الدعم الإنساني، بما في ذلك وصول المنظمات غير الحكومية، مع وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المتبقين".

وأضافت: "لو كان الحل العسكري ممكنًا، لكانت الحرب قد انتهت بالفعل".

وفي سياق آخر، أعلنت كالاس اليوم أن الاتحاد الأوروبي يحضر لفرض الحزمة الـ19 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا بسبب رفضها وقف الحرب الأوكرانية.

وقالت كالاس في بيان: "فيما لم توافق روسيا على وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط، فلا ينبغي لنا حتى مناقشة أي تنازلات".

وحددت كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي سلسلة محددة من الخطوات التي ينبغي اتباعها، مع إعطاء الأولوية لالتزام روسيا بإنهاء الأعمال العدائية قبل بدء أي مفاوضات.