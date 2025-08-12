منك لله.. أشرف سيف يهاجم محمد رمضان بعد ظهوره مع لارا ترامب

علق الفنان أشرف سيف، على ظهور الفنان المصري محمد رمضان في صورة تجمعه بـ"لارا ترامب"، زوجة إيريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، غاضبًا من هذا الأمر.

وكتب أشرف سيف عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "طبعا لازم يهتموا بيك ويهتموا بكل شخص بيهدم مصر وبيدمرها من الداخل، أنت وأمثالك كنتم السبب فى فقدان شباب كتير جدا الانتماء للدين والوطن، أنت وأمثالك كنتم السبب فى فقدان شباب كتير جدا الأخلاق وانحرافهم وتحولهم إلى بلطجية ومجرمين إنهم يحتفلون بك لإنك جزء من مخطط الماسونية العالمية، يحتفلون بك بينما غزة تباد عن بكرة أبيها، فهنيئا لك بهم وهنيئا لهم بك ومنك ومنهم لله هو المنتقم الجبار".

وأثار ظهور الفنان المصري محمد رمضان في صورة تجمعه بـ"لارا ترامب"، زوجة إيريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول أنباء تزعم أن اللقاء جاء في إطار دعم سياسي أو تنسيق فني.

القصة بدأت حين نشر محمد رمضان الصورة عبر حسابه على إنستغرام، مرفقًا إياها بتعليق مقتضب أثار فضول المتابعين.

الصورة أظهرت الاثنين وهما يبتسمان أمام الكاميرا في أجواء تبدو غير رسمية.

سرعان ما تحوّل الموضوع إلى مادة للنقاش، بعدما كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الصورة قد تكون التُقطت في إطار فعالية خاصة ينظمها أحد النوادي أو المؤسسات الاجتماعية، حيث يمكن للحاضرين لقاء شخصيات عامة مقابل تبرعات مالية تصل إلى نحو 3500 دولار للصورة الواحدة.