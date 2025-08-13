ترامب: روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تنهِ الحرب بحلول الجمعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم، إن روسيا ستواجه "عواقب وخيمة للغاية" إذا لم تنه الحرب في أوكرانيا بحلول يوم الجمعة المقبل.

جاءت تصريحات ترامب خلال حفل رسمي أقيم في مركز كينيدي، حيث أشار إلى احتمال عقد اجتماع ثلاثي يجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلاً: "أود لقاء بوتين وزيلينسكي إذا سارت الأمور على ما يرام في اجتماع الجمعة".

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين بشأن ما يمكن أن يحدث إذا رفض بوتين إنهاء الحرب خلال الاجتماع المرتقب في ألاسكا، قال ترامب بحزم: "ستكون هناك عواقب وخيمة للغاية".

وأكد ترامب خلال مؤتمر هاتفي أجراه مع عدد من القادة الأوروبيين، أن أي اتفاق سلام يجب أن يتم بموافقة كاملة من الرئيس الأوكراني، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة استعداد كييف لاحتمالية تقديم بعض التنازلات الإقليمية. وقال: "لن أوافق على أي تنازل دون مشاركة زيلينسكي الكاملة، ولكن يجب أن يكون مستعداً لحلول صعبة".