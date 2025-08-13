قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: نخوض حربا على 8 جبهات 7 منها ضد إيران ووكلائها
أحمد موسى ينعى علي المصيلحي: كان رجلاً وطنياً
مستشار محمود عباس يوجه رسالة لـ سمير حليلة بسبب غزة.. فيديو
عبد المنعم سعيد: الإعلام المصري لديه إمكانيات كبيرة.. وعلى الأعلى للإعلام القيام بهذا الدور
الهباش: مصر أفشلت مخطط تهجير الفلسطينيين وقدّمت النسبة الأكبر من المساعدات لغزة|فيديو
أول رد من أحمد موسى على هجوم الإعلام الإسرائيلـ.ي ضده.. ورسالة نارية على الهواء
نائب محافظ الجيزة: مهرجان التمور فرصة مثالية للترويج للمقومات السياحية والبيئية الفريدة
إعلامي: «ألفينا» يدخل حسابات فيريرا.. والفرصة الأخيرة لـ«فتوح» وإشادة كبيرة بـ «ناصر»
ذكاء سياسي.. خبير يكشف سر لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأوغندي
رسامة شمامسة لأبناء الكنيسة في سكرامنتو بيد نيافة الأنبا نوفير
محمود الهباش: الاحتلال يسيطر على أكثر من 70% من قطاع غزة |فيديو
محمد شردي عن خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين: انسوها والرئيس السيسي قالها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تنهِ الحرب بحلول الجمعة

القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم، إن روسيا ستواجه "عواقب وخيمة للغاية" إذا لم تنه الحرب في أوكرانيا بحلول يوم الجمعة المقبل.

جاءت تصريحات ترامب خلال حفل رسمي أقيم في مركز كينيدي، حيث أشار إلى احتمال عقد اجتماع ثلاثي يجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلاً: "أود لقاء بوتين وزيلينسكي إذا سارت الأمور على ما يرام في اجتماع الجمعة".

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين بشأن ما يمكن أن يحدث إذا رفض بوتين إنهاء الحرب خلال الاجتماع المرتقب في ألاسكا، قال ترامب بحزم: "ستكون هناك عواقب وخيمة للغاية".

وأكد ترامب خلال مؤتمر هاتفي أجراه مع عدد من القادة الأوروبيين، أن أي اتفاق سلام يجب أن يتم بموافقة كاملة من الرئيس الأوكراني، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة استعداد كييف لاحتمالية تقديم بعض التنازلات الإقليمية. وقال: "لن أوافق على أي تنازل دون مشاركة زيلينسكي الكاملة، ولكن يجب أن يكون مستعداً لحلول صعبة".

طارق النبراوي نقيب المهندسين

قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك

فلوسي وفلوس بنتي.. طليقة إبراهيم سعيد: مفيش نفقة ولا سفر| إيه الحكاية

محمود ناجي

محمود ناجي يُدير مباراة أنجولا والكونغو في أمم إفريقيا للمحليين

شهادة المسار

29 مدرباً يستلمون شهادات المسار السريع

الاهلي

أمير هشام: هناك صعوبة في مشاركة إمام عاشور أمام فاركو.. وفحص طبي لـ ياسر إبراهيم

3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعي

مهم لكل خلية في الجسم.. اكتشف أعراض نقص المغنيسيوم

اكتشف أعراض نقص الحديد فى الجسم .. علامات غريبة أبرزها أكل الثلج

مخبوزات صحية .. طريقة عمل قراقيش اليانسون بمذاق احترافي

بدرية طلبة

أنا مافيا.. بدرية طلبة ترد على الهجوم عليا بتورطها في قضايا بيع الأعضاء

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

