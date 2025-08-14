قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مُسيرة أوكرانية تتسبب في حريق هائل بمصفاة نفط روسية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلن حاكم منطقة فولجوجراد الروسية أندريه بوتشاروف، اليوم الخميس، أن حطام طائرات مسيرة أوكرانية تسبب في نشوب حريق بمصفاة نفط هناك. 

وعبر “تيليجرام” قال بوتشاروف : "سارع رجال الإطفاء إلى إخماد الحريق. ووفقا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات".

وفي سياق أخر ، قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بعملية خاصة مشتركة مع وزارة الدفاع الروسية استهدفت منشآت صناعة الدفاع الأوكرانية التي تُنتج صواريخ “سابسان”.

وقال الجهاز في بيان له إن موسكو نجحت في تعطيل برنامج أوكرانيا لإنتاج صواريخ "سابسان" الباليستية القادرة على ضرب عمق الأراضي الروسية.

وذكر البيان أن أوكرانيا طورت سرًا برنامجها الصاروخي الخاص باستخدام التكنولوجيا والمخزونات المتبقية من الاتحاد السوفيتي.

وذكر الأمن الفيدرالي الروسي أن أوكرانيا خططت لاستخدام صواريخ "سابسان" في ضرب العمق الروسي بموافقة حلف الناتو.

وقال البيان أيضا: "تلقينا إحداثيات منشآت صناعة الدفاع الأوكرانية التي تُنتج صواريخ "سابسان" ليتمكن الجيش الروسي من ضربها".

كما تكبد قطاع صناعة الدفاع الأوكراني أضرارًا جسيمة جراء تعطيل إنتاج أنظمة الصواريخ الباليستية "سابسان"، بحسب البيان الروسي.

وأضاف الجهاز: "تقارير تفيد بأن زيلينسكي كان يحمل الوثائق التصميمية لمنظومة الصواريخ "سابسان" خلال لقائه بمستشار ألمانيا أولاف شولتس في مايو الماضي".

وتابع: "حصلنا على إحداثيات دقيقة لمنشآت الصناعة الحربية الأوكرانية التي كانت تنتج صواريخ "سابسان"، قبل استهدافها من قبل القوات الروسية".

واستطرد: “تم تدمير القاعدة التقنية لإنتاج الصواريخ الباليستية الأوكرانية بعيدة المدى بالكامل”.

وأوضح أن إنتاج صواريخ "سابسان" كان يجري في منشآت دفاعية بمقاطعتي دنيبروبتروفسك وسومي الأوكرانيتين.

وأكمل الأمن الروسي: "حصلنا على معلومات مؤكدة تثبت تورط ألمانيا في تمويل إنتاج أوكرانيا للصواريخ الباليستية بعيدة المدى . ومدينتي موسكو ومينسك كانتا ضمن النطاق النظري لضربات المنظومة الصاروخية الباليستية الأوكرانية من طراز سابسان”.

وأشار الأمن الروسي إلى أن مدينة ساروف، حيث يقع المركز النووي الروسي، كانت ستقع ضمن نطاق ضربات الصواريخ الباليستية الأوكرانية من طراز "سابسان".

وختم الأمن الروسي بيانه بالقول: "المجمع الصناعي العسكري الأوكراني تكبد خسائر جسيمة نتيجة العملية الروسية الناجحة لتعطيل إنتاج المنظومات الصاروخية الباليستية من طراز سابسان”.

