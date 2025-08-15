مطاردة تنتهي بحادث مروع.. ماذا حدث على طريق الواحات؟ القصة الكاملة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بواقعة حادث طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أثارت الواقعة جدلا واسعا بعد تداول مقطع فيديو وثق لحظة مطاردة عنيفة لسيارة تقل فتاتين من قبل مجموعة من الشباب يستقلون ثلاث سيارات، ما أسفر عن اصطدام سيارة الفتاتين بشاحنة نقل ثقيل وإصابتهما بجروح متعددة.

مطاردة على طريق الواحات تنتهي بكارثة

بدأت الواقعة، وفقا لشهادة إحدى الفتاتين أمام النيابة العامة، في السابعة صباحا خلال توجههما إلى أحد المقاهي بمنطقة الحي الأول، حيث تعرضتا لمضايقات من الشباب المتهمين داخل المقهى، الأمر الذي دفعهما إلى مغادرة المكان على الفور.

وخلال سيرهما على طريق الواحات، فوجئتا بسيارات ثلاث تقل أربعة شبان يطاردونهما، ويطلبون منهن النزول من السيارة.

استمرت المطاردة لمسافة طويلة، ما تسبب في حالة من الذعر لدى قائدة السيارة، التي فقدت السيطرة واصطدمت بشاحنة كانت متوقفة على جانب الطريق.

مقطع الفيديو يوثق الواقعة لحظة بلحظة

الواقعة وثقتها كاميرا أحد المارة، ويدعى محمد أبو زيد، بعد أن لاحظ تصرفات مريبة من الشبان، حيث بدأ بتصوير الواقعة من داخل سيارته. وقال أبو زيد في تصريحاته:"لاحظت أنهم يضايقون الفتيات منذ لحظة خروجهم من المقهى، وقررت التصوير.. لم أتوقع أن ينتهي الأمر بحادث مروع، لكن ما إن وقع الاصطدام حتى هرعنا لإنقاذ الفتيات، وكان المشهد صعبا... إحدى المصابات كانت تنزف والدماء تغطي وجهها."

وأكد أبو زيد أنه أصر على توثيق الحادث للمساعدة في إثبات الواقعة ومنح الفتيات حقوقهن القانونية.

ضبط المتهمين والسيارات المستخدمة

وبعد ساعات من انتشار الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة، مؤكدة أنه تم ضبط المتهمين والسيارات المستخدمة في المطاردة.

وأفاد بيان الداخلية أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من طالبة تتهم مجموعة من الشباب بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها أثناء قيادتها لسيارتها الخاصة رفقة صديقتها، ما أدى إلى اصطدامهما بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق.

وأوضح البيان أن التحريات قادت إلى ضبط ثلاثة طلاب جامعيين، أحدهم يدرس في كلية الطب، وآخر في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إضافة إلى سائق يعمل بإحدى منصات النقل الذكي، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

النيابة تستكمل التحقيقات

وباشرت النيابة العامة في أكتوبر التحقيق في الواقعة، حيث استدعت الفتاتين لسماع أقوالهما، وكذلك المصور الذي وثق الحادث، فيما جرى استجواب المتهمين بعد مواجهتهم بالفيديو والشهادات.

كما تحفظت النيابة على السيارات المستخدمة، وأمرت بعرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة.

وأصيبت الفتاتان بجروح قطعية وكدمات وسحجات متفرقة، وتم نقلهما إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.