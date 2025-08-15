مواجهة وإنكار.. كواليس 12 ساعة تحقيقات في واقعة مطاردة فتيات على طريق الواحات

باشرت نيابة أكتوبر أول تحقيقات موسعة في واقعة مطاردة فتيات على طريق الواحات وإصابة اثنتين منهن بجروح وكسور في مختلف أنحاء الجسد.

واستمرت التحقيقات لقرابة 12 ساعة استمعت خلالها النيابة لأقوال المجني عليهما وأسرتيهما وطلبات دفاعهما، حيث طلب الدفاع تفريغ كاميرات مراقبة محطة وقود شهيرة لبيان كواليس معاكسة المتهمين للفتيات قبل مطاردتهن على طريق الواحات.

كما طلب الدفاع عرض المتهمين على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطي المتهمين مواد مخدرة من عدمه، فيما عرضت أسر المتهمين التصالح مع الفتيات إلا ان أسرتي الفتاتين رفضتا التصالح.

ومثل المتهمون أمام النيابة حيث أنكروا تفاصيل الحادث وأنهم لم يرتكبوا ما نسب إليهم من اتهامات.

وانتقل فريق من النيابة العامة بأكتوبر، إلى موقع حادث مطاردة 3 سيارات يقودها 3 شباب، سيارة تقودها فتاة وبصحبتها صديقاتها، ما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل، عقب إغلاق الطريق أمامها، والتسبب فى إصابتهن، على طريق الواحات بمدينة أكتوبر، لفحص كاميرات المراقبة والاطلاع على كاميرات محطة وقود كانت تتواجد فيها الفتيات والشباب المتهمين.

وواجهت النيابة الشباب الأربعة المتهمين بمقطع الفيديو المنتشر على موقع فيسبوك لمحاولة تضييقهم الخناق على سيارة الفتيات لاستيقافهن وقيامهم بمعاكستهن.

نفى المتهمون ارتكابهم الواقعة أو محاولة قتلهم الفتيات أو التسبب في اصطدامهن بالسيارة النقل.

وذكر أحد المتهمين طالب بكلية طب أنه كان برفقة أحد المتهمين يتنزهان بسيارته ولم يعاكس أيا من الفتيات وليس له صلة بما حدث.

قررت النيابة حبس المتهمين الأربعة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائدى 3 سيارات ملاكى بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكى أخرى بالجيزة، ما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة بتضررها من قائدى 3 سيارات لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها طالبة " مصابة بجرح بالجبهة" ما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار الـ 3 سيارات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها ومستقليها فى حينه 3 طلاب ، وسائق بأحد تطبيقات النقل الذكى جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها.