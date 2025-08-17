توفى بعد صلاة المغرب داخل المسجد.. حزن في المنوفية لوفاة طالب بكلية أصول الدين

سادت حالة من الحزن بين أبناء قرية العطف بمركز الباجور في محافظة المنوفية عقب وفاة الشاب عمر عبد السلام طالب كلية أصول الدين بجامعة المنوفية.

وقال الأهالي أن وفاته كانت صدمة للجميع حيث كان يؤدي صلاة المغرب في المسجد وتوفي بعد ذلك بأزمة قلبية مفاجئة.

واضاف الأهالي، أن الشاب كان يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة وكان يؤدي جميع الفروض والصلاة في المسجد مؤكدين أنها حسن الخاتمة للطالب.

وتابع الطلاب أن الطالب عمر عبد السلام مقيد في الفرقة الثانية بكلية أصول الدين.

فيما أصدرت كلية أصول الدين جامعة الازهر فرع المنوفية بيانا تنعي فيه الطالب " يتقدم الدكتور رمضان عبدالله الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتورة جيهان ثروت، الأمين العام المساعد للوجه البحري بطنطا، و مديرو العموم، ومديرو إدارات فرع جامعة الأزهر بالوجه البحري، وكافة منسوبي الفرع، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالب عمر عبدالسلام عمر خليفة – المقيد بالفرقة الثانية بكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية – وإلى أسرة الكلية، في وفاة فقيدهم الغالي الطالب عمر عبدالسلام عمر خليفة، الذي وافته المنية في بيت من بيوت الله عقب أداء صلاة المغرب، فرحل على طاعةٍ وذكرٍ وخير.

سائلين المولى – عز وجل – أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون ".