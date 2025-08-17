شكرا لموقع صدى البلد.. شريف خير الله يطمئن الجمهور بعد نجاته من الغرق |خاص

كشف الفنان شريف خير الله عن نجاته من حادث غرق خلال عطلته الصيفية.

قال الفنان شريف خير الله في تصريحات خاصة لصدى البلد "أنا بخير الحمد لله ، ربنا نجاني الحمد لله ، كنت هروح فيها لكن أنا الحمد لله بخير و شكرا للجمهور و شكراً لمحبتكم و شكرا لموقع صدى البلد.

و يذكر أن كان قد كتب شريف خير الله عبر حسابه على موقع «فيس بوك»:«الحمد لله، النهاردة ربنا نجاني من الغرق وأنا في البحر، كنت واقف على رجلي فجاءت موجة قلبتني، ولولا لطف ربنا كنت هاروح فيها.. الحمد لله من قبل ومن بعد».

في سياق آخر عبر الفنان شريف خير الله عن استيائة من قلة الاعمال الفنية التي تعرض عليه خلال الفترة الاخيرة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "

وكشف شريف خير الله عن عدم مشاركته بأي عمل فني خلال الفترة الحالية، قائلأ: "بذمتكم الراجل المصري الأصيل، الموهبة الجبارة دي تبقى قاعدة من غير شغل.. والله عيب