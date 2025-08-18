قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مابتردش عليا.. حقيقة تعرض جرسون لسطو مسلح أعلى دائري الهرم بسبب خطيبته
رئيس حماية المستهلك: استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم يدعمان مبادرات خفض الأسعار
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 18 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)
برلمانية: ضبط الزيادة السكانية مكسب اقتصادي ينعكس على الموازنة العامة
في ثوانٍ معدودة.. خطوات سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز عبر إنستاباي
خطف الأطفا.ل وسرقة أعضائهم.. الصحة تكشف: حقيقة أم شائعات| شاهد
من ضحك وفرفشة لكارثة.. إحدى ضحايا حادث طريق الواحات: خرجنا نضحك رجعنا محمولين
الخارجية الألمانية: تعليق عمل السفارة في طهران مؤقتا بانتظار تحسن الأوضاع الأمنية
بمشاركة مصطفى محمد.. باريس سان جيرمان يفوز على نانت في الدوري الفرنسي
بتعاني من ألم شديد جدا.. محمود سعد يصدم الجمهور بشأن حالة أنغام
شكرا لموقع صدى البلد.. شريف خير الله يطمئن الجمهور بعد نجاته من الغرق |خاص
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن يحظى باهتمام كبير من جانب المستثمرين وأصحاب شركات التصدير والاستيراد، إذ شهد سعر الدولار في آخر تحديث أمس الأحد تراجعًا طفيفًا في البنك المركزي المصري ليسجل نحو  48.24 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار، أمام الجنيه المصري قبل بداية تعاملات البنوك اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديث في 26 بنكا من القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات نحو  48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو  48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو  48.31 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك نكست لنحو 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار في مصر

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك العربي الإفريقي الدولي لنحو 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع. 

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك (مصر،  الأهلي، الشركة المصرفية الدولية،قناة السويس، القاهرة، الإسكندرية،الأهلي المتحد،العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB) ليسجل 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع. 

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(فيصل الإسلامي، أبوظبي الأول، المصرف العربي) لنحو 48.26 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( إتش إس بي سي HSBC، المصرف المتحد، كريدي أجريكول، البركة) نحو 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (قطر الوطني، ميد بنك، التعمير والإسكان) لنحو 48.24 جنيه للشراء و48.34 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية لنحو 48.22 جنيه للشراء و 48.32 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الاثنين

48.32 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الاثنين

48.32 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار  اليوم الاثنين

48.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الاثنين

50.31 جنيه.

